Varese Van Vlaanderen: “Né forte né piano ma andare lontano”

Al via la 5ª edizione della Varese Van Vlaanderen, la manifestazione non agonistica organizzata dalla Società ciclistica Orinese e da Ciclovarese, con il patrocinio del comune di Cittiglio, Club Varese, #Varese Do you bike? e “Cycling in Flanders”.

La manifestazione è stata realizzata con il coinvolgimento di numerose associazioni presenti sul territorio della provincia di Varese: in sella ci sono infatti Collettivo Cultura e Sport di Oltrona-Groppello, il fans club “Il puma di Taino”, le Proloco di Azzio e di Bedero Valcuvia, gli “Amici del Cuvignone”, “Sestero Onlus”, l’associazione “Tre Valli Varesine” e il gruppo Sportivo “Contini” di Monvalle che hanno collaborato nell’organizzazione dei punti di ristoro sul percorso.



Sabato 14 e domenica 15 giugno

L’evento prenderà via sabato 14 giugno al FeStiAmo Park di Cittiglio con il ritiro del pacco gara; dalle 14 alle 18 saranno ancora aperte le iscrizioni per chi decidesse di partecipare.

Sempre dalle 14 ci sarà l’inaugurazione della Mostra “Ciclisti Varesini. I campioni del ciclismo eroico” a cura dell’associazione Tre Valli Varesine. Verranno esposte inoltre le maglie dei ciclisti che hanno fatto la storia del pedale.

Domenica 15 giugno, rimarranno aperte le iscrizioni dalle 7 per mezz’ora; dalle 7.30 si partirà a piccoli gruppi fino alle 9, una partenza diluita che aiuta a garantire la sicurezza dei partecipanti.

La manifestazione si compone di quattro percorsi: il randonée lungo di 130 chilometri con un dislivello di 1.900 metri; il randonée medio di 90 chilometri, 1.300 metri di dislivello; il gravel di 71 chilometri, dislivello di 1.180 metri e infine il cicloturistico, lungo 50 chilometri.

Pedalata Cicloturistica

Alle 9:10 prende il via anche la pedalata cicloturistica grazie alla collaborazione con il Panathlon Varese su un percorso lungo 50 km. Una distanza amatoriale pensata soprattutto per i meno allenati che desiderano ammirare alcune delle zone più turistiche della nostra provincia, all’insegna del motto: “Né forte né piano ma andare lontano”.

Novità Gravel

Quest’anno per la prima volta il percorso Gravel fa parte di una challenge Gravel Circus articolata su 5 prove, quattro delle quali in Piemonte.

Il percorso si snoda per 74 chilometri partendo dalla zona di Besozzo, lungo il fiume Bardello, passando dal sentiero delle “sculture di legno”, e toccando alcuni punti della Provincia di Varese sconosciuti ai meno esperti, fino a ritornare a Cittiglio.

«Un percorso asciutto con piccole parti umide e anche se dovesse fare caldo il tragitto sarà tutto all’ombra», rassicura Daniele Marocco, organizzatore del percorso Gravel.

La particolarità della manifestazione è data dall’aver modificato la toponomastica delle località in cui passerà il percorso con nomi composti da termini italiani e belgi come “CadrezzatenBerg” e “TainenBerg”

Da quest’anno il percorso avrà una particolarità importante per i cicloamatori: la salita, “muro”, che collega il comune di Cocquio Trevisago a Caldana sarà intitolata a Pierluigi Talamona, ciclista scomparso in un incidente lo scorso 13 maggio all’età di 77 anni: «Un amico che faceva del Gravel la sua passione» ha sottolineato Sergio Gianoli, giornalista che è uno degli organizzatori della VVV.

Premi per gruppi

Sono stati istituiti tre premi per il gruppo di ciclisti più numerosi tra cui il più importante che verrà consegnato è intitolato al ciclista cicloamatore Massimo Minelli scomparso a 52 anni.

Collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia

La manifestazione ha stretto una collaborazione con L’“Associazione Italiana Celiachia”: «Nel 2024 siamo stati la prima manifestazione che ha collaborato con questa realtà; ai partecipanti che ne faranno richiesta verrà dato un particolare pacco gara dedicato» ha sottolineato Gianoli.

Un pacco gara ricco

La manifestazione offrirà un pacco gara per tutti partecipanti, ricco di oggetti personalizzati con il logo della manifestazione tra cui una birra personalizzata: «Abbiamo deciso di creare la nostra birra grazie alla collaborazione con la Cantina Seiterre che ha una propria sede a Caravate». Per maggiori informazioni sulla manifestazione e sul percorso è possibile consultare il sito: www.varesevanvlaanderen.it