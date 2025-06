Vele di notte in regata: si disputa il Rally Velico del Verbano

Il Centrovela Sailing Team ASD, con sede a Cerro, in partenariato con il Comune di Laveno Mombello, organizza il XVII Rally Velico del Verbano in programma sabato 14 e domenica 15 giugno sulle acque del Lago Maggiore.

Il “Rally” è una regata velica internazionale riservata ad imbarcazioni cabinate e non, di classi riconosciute dalla Federazione Italiana Vela. Il percorso si svolge sul Lago Maggiore tra l’Italia (la partenza avverrà nelle acque antistanti Cerro di Laveno) e la Svizzera (passaggio obbligato attorno alle Isole di Brissago, davanti ad Ascona) e ritorno con boa intermedia di fronte al centro abitato di Belgirate.



La regata, resa più suggestiva dalla navigazione notturna, è unica nel suo genere e prevede la partenza da Cerro verso le 17 del sabato con passaggio al tramonto davanti al golfo di Laveno, Caldè, Luino e Maccagno ed arrivo per le prime imbarcazioni all’alba del giorno successivo. Gli arrivi si succederanno per tutta la mattinata fino a mezzogiorno. Nel tardo pomeriggio di domenica è previsto un momento conviviale con premiazione e rinfresco, a Palazzo Perabò, sede del MIDeC, Museo Internazionale del Design Ceramico, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale.

Il pubblico potrà seguire liberamente la manifestazione da innumerevoli punti di osservazione lungo le rive del Lago a partire da Cerro di Laveno, seguendo l’intero percorso.

La maggior parte delle imbarcazioni provenienti da tutto il Lago Maggiore, comprese le acque svizzere, raggiungeranno Cerro di Laveno nell’arco della giornata di sabato 14 giugno fino alla partenza.

I partecipanti potranno iscriversi fino alle ore 24:00 di venerdì 13 giugno tramite il Portale FIV, sul quale è disponibile anche il bando di regata.