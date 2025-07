A Materia arriva Fabrizio Poggi, Cavaliere del blues italiano

Un’armonica che ha attraversato oceani, una voce che racconta storie di blues, vita e resistenza.

Venerdì 18 luglio alle 21.00, a Materia Spazio Libero (Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno), arriva Fabrizio Poggi, uno dei musicisti italiani più amati e riconosciuti a livello internazionale. Sarà una serata speciale, tra musica dal vivo e narrazione, in cui l’artista si racconterà attraverso le canzoni e le tappe più significative della sua carriera.

Accompagnato alla chitarra da Enrico Polverari, Poggi ripercorrerà un cammino che lo ha portato dai primi passi incerti fino ai Grammy Awards, con riferimenti al libro “Believe” di Serena Simula, che ne raccoglie pensieri e testimonianze.

Fabrizio Poggi, cantante, armonicista e scrittore ai Grammy Awards del 2018 arriva secondo solo ai Rolling Stones. È inoltre vincitore del premio Oscar Hohner Harmonicas, del JIMI AWARD ed eletto artista dell’anno 2020 dalla prestigiosa rivista americana Bluebird Reviews.

Dopo una lunga serie di riconoscimenti, il 2 giugno 2024, con decreto ufficiale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Fabrizio Poggi l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica per meriti artistici. Un titolo che lo consacra non solo come uno degli artisti italiani più apprezzati a livello internazionale – in particolare negli Stati Uniti – ma anche come il primo bluesman e armonicista italiano a ricevere questa prestigiosa onorificenza.

Negli Stati Uniti, dove ha inciso la maggior parte dei suoi 26 album, Poggi ha collaborato con alcune delle figure più autorevoli del blues, del rock e della canzone d’autore, tra cui i Blind Boys of Alabama, Sonny Landreth, Steve Cropper, Mike Zito, Garth Hudson (di The Band e Bob Dylan), Eric Andersen, Tom Russell, Jimmy LaFave e The Original Blues Brothers Band. La sua armonica ha attraversato generi, generazioni e continenti.

Con Guy Davis ha inciso “Juba Dance” che è stato per ben otto settimane al primo posto della classifica dei dischi blues più trasmessi dalle radio americane e nominato ai Blues Music Award come miglior disco acustico dell’anno. Un altro suo disco, “Sonny & Brownie’s Last Train”, un appassionato tributo alle leggende del blues Sonny Terry & Brownie McGhee, ha ricevuto entusiastici consensi e una permanenza stabile nei primi posti delle classifiche USA. Come se tutto ciò non bastasse si è anche esibito alla Carnegie Hall di New York con Guy Davis, Eric Burdon e Buddy Guy, ha suonato sulla Legendary Blues Cruise con Guy Davis, Taj Mahal, Irma Thomas e ha tenuto diversi concerti/ lezione alla prestigiosa Berklee Music University di Boston.

Fabrizio Poggi è anche autore di numerosi libri dedicati all’armonica, al blues e alla musica folk, testimonianza di una passione che unisce la pratica musicale alla riflessione culturale. Un anno fa, la scrittrice Serena Simula gli ha dedicato il volume “Believe. Conversazioni con Fabrizio Poggi”, un ritratto intimo e appassionato di un artista che non ha mai smesso di credere nella forza della musica e nelle sue possibilità umane e sociali.

La sua carriera, internazionale e pluripremiata, prosegue ancora oggi con entusiasmo e creatività: è infatti da poco uscito il suo nuovo lavoro discografico, Healing Blues, pubblicato da Appaloosa Records. Un album che segna un ulteriore passo nel suo percorso artistico, arricchito dalla partecipazione di ospiti d’eccezione come Guy Davis e la splendida voce di Shar White, corista da oltre vent’anni al fianco di Eric Clapton.

Per incontrare Fabrizio Poggi dal vivo, tra racconti, canzoni e curiosità che hanno segnato il suo cammino, l’appuntamento è a Materia, venerdì 18 luglio alle 21.00, dove il pubblico potrà ascoltare la sua musica e lasciarsi guidare nel cuore di una vita in blues.

Ingresso gratuito.