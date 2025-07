A8, chiusure notturne allo svincolo di Busto Arsizio per lavori di pavimentazione

Chi viaggerà sulla A8 Milano-Varese dovrà fare attenzione alle chiusure notturne previste allo svincolo di Busto Arsizio. Per due notti, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, l’uscita sarà infatti interdetta al traffico, sia per chi proviene da Milano sia per chi arriva da Varese.

Le date e gli orari della chiusura

Il provvedimento scatterà dalle 22:00 alle 5:00 del mattino successivo, in entrambe le notti. La chiusura si rende necessaria per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo quel tratto.

Le alternative per gli automobilisti

Durante la chiusura, chi viaggia da Milano potrà utilizzare l’uscita di Gallarate, mentre chi arriva da Varese potrà uscire a Castellanza.

Un’ulteriore possibilità è rappresentata dalla stazione di Solbiate Olona sulla A36 Pedemontana Lombarda.

Perché si fanno i lavori

Gli interventi rientrano nel piano di manutenzione ordinaria per garantire maggiore sicurezza e comfort di guida a chi percorre la A8, una delle arterie più trafficate della zona.