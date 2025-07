Alloggi Aler alle donne vittime di violenza: altri 5 alloggi per la Provincia di Varese

Cinque nuovi alloggi destinati alle donne vittime di violenza verranno attivati nella provincia di Varese, nell’ambito del progetto sperimentale promosso da Regione Lombardia, in collaborazione con Aler, Centri antiviolenza (CAV) e Case rifugio. L’iniziativa, avviata nel 2023, ha già portato all’assegnazione di 64 abitazioni e, grazie a un nuovo stanziamento di 1,5 milioni di euro, vengono ora messi a disposizione ulteriori 36 alloggi, per un totale complessivo di 100 unità abitative su tutto il territorio regionale.

Il progetto

La misura mira a sostenere il percorso di autonomia abitativa delle donne che si rivolgono ai Centri antiviolenza per uscire da situazioni di violenza domestica. Gli alloggi sono a costo zero: la Regione copre il canone di affitto e le spese reversibili. Al termine del periodo di protezione economica, le abitazioni potranno rimanere a disposizione dei soggetti gestori (CAV o Case rifugio) con canone concordato, per proseguire l’accoglienza o reinserire nuove ospiti.

Il progetto coinvolge direttamente le Aler, che stipuleranno le convenzioni con le realtà impegnate nella rete antiviolenza.

I cinque alloggi a Varese

Nella provincia di Varese verranno attivati 5 alloggi, così suddivisi: 2 alloggi gestiti da EOS ODV – Centro di ascolto e accompagnamento contro la violenza, le molestie sessuali e i maltrattamenti alle donne; 1 alloggio gestito da Rete Rosa ODV; 2 alloggi gestiti da E.Va – Emergenza Contro La Violenza ODV.

La distribuzione regionale degli alloggi

Ecco il dettaglio completo degli alloggi previsti nelle diverse province lombarde, in base alle candidature pervenute da Centri antiviolenza e Case rifugio:

Bergamo: 7 alloggi

– 2 in gestione a Istituto delle Suore delle Poverelle (Istituto Palazzolo)

– 4 in gestione a Aiuto Donna – Uscire dalla violenza ODV

– 1 in gestione a Generazioni fa – Società Cooperativa Sociale

Brescia: 6 alloggi

– 1 in gestione a Butterfly – Società Cooperativa Sociale

– 2 in gestione a Associazione Rete di Daphne ODV

– 2 in gestione a Istituto delle Suore delle Poverelle (Istituto Palazzolo)

– 1 in gestione ad Azienda Speciale Consortile Garda Sociale

Como: 3 alloggi

– 2 in gestione a Telefono Donna Como ODV

– 1 in gestione a Casa di Orientamento Femminile C.O.F. O.N.L.U.S.

Lecco: 3 alloggi

– Tutti in gestione a L’altra metà del cielo – Telefono Donna di Merate

Mantova: 3 alloggi

– Tutti in gestione a Centro di Aiuto alla Vita di Mantova – ODV

Milano: 8 alloggi

– 4 in gestione a SVS Donna aiuta donna – Cooperativa Sociale

– 1 in gestione a Rete Rosa ODV

– 1 in gestione a Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico

– 2 in gestione a Associazione Mittatron Onlus

Pavia: 1 alloggio

– In gestione a Kore – Cooperativa Sociale Onlus

Varese: 5 alloggi

– 2 in gestione a EOS ODV

– 1 in gestione a Rete Rosa ODV

– 2 in gestione a E.Va – Emergenza Contro La Violenza ODV