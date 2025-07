Auto si ribalta sulla superstrada della Malpensa: cinque giovani feriti nella notte

Paura nella notte sulla strada statale 336 in direzione Malpensa, all’altezza dello svincolo per Cassano Magnago/Busto Arsizio, dove un’auto si è ribaltata con a bordo cinque ragazzi, tutti giovanissimi: due sedicenni, un diciottenne e due diciannovenni.

L’allarme è scattato all’1:20 circa.. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese, la Polizia Stradale e due ambulanze della Croce Rossa di Gallarate, coordinate da SOREU Laghi.

I feriti sono in codice giallo e verde. Al momento, non risultano feriti in pericolo di vita.

Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polstrada, che sta ricostruendo la dinamica del ribaltamento. Ancora da chiarire le cause dell’incidente (immagine di repertorio).