Canta “Shallow“ al karaoke, la voce incanta il pubblico tra gli applausi

È uno di quei brani difficili, ma che quando partono sono in grado di accendere una serata. E dove è la donna che comanda, anche se è necessario possedere una voce notevole per gestire acuti prolungati in grado di trasmettere calore e passione.

Il grande pubblico ha scoperto “Shallow” dalle voci di Lady Gaga e Bradley Cooper ma vista la bellezza della canzone che risale al 2018 non è inconsueto sentirla cantare nei karaoke da sole voci femminili che entrano nel climax musicale del brano tratteggiando i passaggi più iconici.

Proprio come ha fatto una sconosciuta – per ora – esecutrice che è stata immortalata da un lettore: al termine del suo spettacolo in un locale di Induno Olona, alla fine degli applausi, la giovane ha affermato di essere lusingata del fatto che la sua esibizione sarebbe stata inviata a varesenews.

L’esecuzione, descritta come “spettacolare” in effetti riesce col particolare timbro della voce a comunicare forte passione nell’interpretare la canzone che tratta di un delicato rapporto fra una coppia. Ciascuno dei compagni si pone domande esistenziali, un po’ si destabilizza nell’inquietudine ma poi si ritrova in un equilibrio fatto di riservatezza e profondità che si distingue dalla superficialità – “shallow” – , «we’re far from the shallow now», «siamo lontani dal superficiale adesso».