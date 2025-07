Casetta dell’acqua del Parco Bergora di Buguggiate in stato di degrado, l’opposizione: “Serve un intervento urgente”

La casetta dell’acqua del Parco Bergora, uno degli spazi verdi più frequentati e apprezzati della provincia di Varese, versa in condizioni di forte degrado. A sollevare la questione è la capogruppo di opposizione “Insieme per Buguggiate”, ed ex sindaca, Galimberti, che denuncia una situazione ormai “di totale abbandono” e chiede chiarimenti all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sambo.

La struttura era stata installata durante il primo mandato di Galimberti, con il contributo di Tigros per la realizzazione del basamento in cemento. “All’epoca – ricorda – fummo tra i primi Comuni ad attivare questo servizio, molto apprezzato e utilizzato non solo dai residenti ma anche dai paesi limitrofi. Vennero distribuite chiavette dedicate e l’impianto era sottoposto a manutenzione costante”.

Negli anni, la gestione è passata a più operatori privati, ma le condizioni si sono progressivamente deteriorate. Secondo l’ex sindaca, l’area oggi presenta “condizioni igienico-sanitarie deplorevoli, con ugelli sporchi, ragnatele e segni evidenti di mancata manutenzione”. Galimberti dubita che l’impianto sia ancora funzionante e sottolinea anche i rischi per la sicurezza: “Nella zona posteriore, dove si trovano motore e bomboloni per l’acqua gasata, ho visto bambini giocare a nascondino. È pericoloso”.

Il Parco Bergora è teatro di eventi sportivi e ricreativi e punto di ritrovo per famiglie e bambini. Proprio per questo l’abbandono della casetta rappresenta, secondo la capogruppo, “un pessimo biglietto da visita per chi arriva a Buguggiate e un controsenso rispetto agli sforzi fatti per valorizzare l’area con percorsi ginnici e tornei”.

“Esiste ancora un contratto tra il Comune e la società che gestisce la casetta? – si domanda Galimberti – Sono previste penali per la mancata manutenzione? E le telecamere di videosorveglianza funzionano davvero?”. Secondo Galimberti, infatti, nonostante i cartelli che segnalano l’area come videosorvegliata, gli atti vandalici non si sono mai fermati, e i cavi elettrici esposti rappresentano un pericolo aggiuntivo.

Il caso della Mercedes abbandonata

Nella stessa area del parco sorge un ulteriore problema: una Mercedes Classe A, abbandonata da anni nello spazio adiacente alla casetta. “Sono almeno sei anni che questa macchina è lì – afferma l’ex sindaca – e non viene rimossa. Oggi è priva di vetri e gomme, ricoperta di muschio e degrado. Possibile che non si possa fare nulla, nemmeno prevedere un’ordinanza per riqualificare quello spazio?”.

Galimberti chiede che l’amministrazione intervenga al più presto per mettere in sicurezza la zona e restituire dignità a uno dei luoghi simbolo di Buguggiate: “Se la casetta non funziona più, la si chiuda o la si rimuova, ma non si può lasciare in queste condizioni. Serve un segnale concreto di attenzione per i cittadini e per il parco che rappresenta il cuore della nostra comunità”.

La risposta del sindaco Sambo

Il sindaco Matteo Sambo conferma che la situazione è nota all’amministrazione e anticipa le possibili soluzioni al vaglio: “Siamo a conoscenza della situazione della casetta dell’acqua e stiamo cercando di capire come intervenire. Ci sono tre possibilità: che venga dismessa – come è già accaduto, ad esempio, a Morazzone –; che vengano rinforzati i sistemi di videosorveglianza; oppure che venga spostata in un luogo più centrale. Ne stiamo discutendo e presto prenderemo una decisione”.