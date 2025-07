Cinema all’aperto per famiglie nell’estate di Ispra

Come vuole la tradizione, anche in questa estate 2025 piazza Ferrario a Ispra è pronta a trasformarsi in Cinema all’aperto per la proiezione di quattro film, in altrettante serate a ingresso gratuito.

Dal 17 luglio al 21 agosto quattro pellicole dell’ultima stagione cimematografica adatte a tutta la famiglia.

Le proiezioni inizieranno alle ore 21:15, ma l’atmosfera prenderà vita già al tramonto, quando la piazza si trasformerà in un salotto cinematografico sotto il cielo stellato del Lago Maggiore.

I FILM DI ISPRA CINEMA

Giovedì 17 luglio

The Fall Guy

Azione, commedia e thriller si fondono in questo film del 2024 diretto da David Leitch. Una produzione spettacolare tra USA, Australia e Canada.

Giovedì 24 luglio

If – Gli amici immaginari

Commedia americana firmata John Krasinski (Usa – Canada, 2024) che piace ai bambini, ma racconta tanto anche agli adulti attraverso la quotidianità di Bea, bambina capace di vedere gli amici immaginari – gli If – di tutte le persone e del suo papà. Entrambi immersi in un mondo, il nostro, in cui il potere della fantasia è fortemente relegato.

Giovedì 7 agosto

Lunana – Il Villaggio alla fine del mondo

Il racconto di una scuola del Bhutan, a 4800 metri d’altezza, ai confini del mondo, lontana da tutto e senza alcun comfort, che rivela ricchezze profonde al giovane insegnante che sogna la metropoli.

Giovedì 21 agosto

Hit Man – Killer per caso

Un mix esplosivo di noir, commedia, sentimento e azione, diretto dal regista cult Richard Linklater (USA, 2023).

La rassegna è promossa con il patrocinio del Comune di Ispra.

In caso di maltempo, le serate non verranno annullate: saranno ospitate presso la Sala Serra, situata dietro al municipio.