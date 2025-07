Con “Seguimi” ricevi la posta anche in vacanza

Per non perdere nessuna comunicazione durante le vacanze, Poste Italiane offre ai cittadini una soluzione pratica e flessibile per continuare a ricevere la corrispondenza presso un indirizzo diverso da quello abituale. Sia che si tratti di un trasferimento breve, come le vacanze estive, sia nel caso di uno spostamento più lungo, il servizio Seguimi permette a privati e aziende di ricevere la corrispondenza inviata al vecchio indirizzo presso un nuovo indirizzo, evitando così il rischio di perdere raccomandate assicurate o altre importanti

comunicazioni.

Il cittadino può scegliere quale tipologia di posta ricevere al nuovo indirizzo (tutta o solo la posta a firma come raccomandate e assicurate), e stabilire la durata del servizio. Il servizio può essere esteso anche ai conviventi offrendo una soluzione condivisa per tutta la famiglia e il re inoltro può avvenire ad un indirizzo fisico o ad una casella postale sia in Italia che all’estero.

Il servizio è attivabile facilmente presso i 176 uffici postali della provincia di Varese o online: basta essere registrati al sito poste.it e disporre di un PosteID abilitato a spid o di un cellulare certificato presso l’azienda o di un documento di riconoscimento (da caricare sul sito). In caso di familiari conviventi andrà compilato anche il modulo “Delega familiare per l’attivazione online” (scaricabile sempre dal sito). Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, carta PostePay o conto BancoPosta.

Ulteriori informazioni su Seguimi sono disponibili su poste.it/soluzioni-recapito/servizio-seguimi/ o su https://business.poste.it/professionisti-imprese/prodotti/servizio-seguimi.html?wt.ac=147656869092.