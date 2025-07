Concorsi pubblici 2025 2026 2027: tutte le selezioni programmate e il report di Ticonsiglio.com

Il panorama dei concorsi pubblici in Italia si preannuncia particolarmente dinamico per il triennio 2025 – 2027. Prosegue, infatti, il piano di rinnovamento e rafforzamento della Pubblica Amministrazione che, stando agli ultimi dati forniti dal Ministro per la PA Paolo Zangrillo, nel biennio 2023 – 2024 ha visto ben 350mila assunzioni, mentre nei primi mesi del 2025 sono stati pubblicati più di 2.500 bandi per circa 50mila nuovi posti di lavoro.

Questi numeri sono possibili grazie alla riforma della Pubblica Amministrazione in atto, che vede selezioni più semplici e veloci, carriere basate sul merito e più spazio per i giovani.

Un’ondata di opportunità che, sebbene spesso legata a sedi centrali a Roma, si estende anche a numerose sedi territoriali di enti come INPS, Agenzia delle Entrate e Ispettorato del Lavoro, rendendo queste posizioni attraenti anche per chi, come i cittadini di Varese e provincia, desidera stabilirsi nella propria regione pur aspirando a un impiego pubblico di rilievo.

Sono decine di migliaia le assunzioni programmate. Solo l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ad esempio, prevede oltre 9.400 inserimenti, mentre il Ministero della Giustizia ha in piano oltre 16.000 nuove assunzioni per rafforzare i servizi giudiziari e amministrativi. A questi numeri si aggiungono i concorsi annunciati da Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Ministero della Cultura, Ispettorato del Lavoro, Ministero dell’Interno e altri Enti centrali. Un’ondata di nuove selezioni, prevista nei PIAO 2025 – 2027 (Piani Integrati di Attività e Organizzazione), che rappresenta un’occasione strategica per rispondere al fabbisogno di competenze e favorire il ricambio generazionale nella PA. Non tutti i posti di lavoro saranno coperti tramite concorsi pubblici ma si farà ricorso anche alla mobilità e allo scorrimento di graduatorie vigenti, o ad altri canali di reclutamento tra cui stabilizzazioni e progressioni di personale.

Il portale web Ticonsiglio.com, specializzato nelle news sul mondo del lavoro e dei concorsi pubblici, ha realizzato un report completo e aggiornato sui PIAO 2025 – 2027 di Ministeri e Enti pubblici, per offrire una panoramica chiara e dettagliata delle opportunità di lavoro nella PA e dei principali concorsi pubblici in arrivo, con anticipazioni sui posti disponibili, i requisiti e le tempistiche previste per i bandi.

I concorsi pubblici in uscita nel triennio 2025 2026 2027 e i numeri delle assunzioni

Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia prevede oltre 16.300 assunzioni nel prossimo triennio tra assistenti, funzionari e operatori, e bandirà nuovi concorsi rivolti a diplomati e laureati, e a chi possiede la licenza media. Già nel 2025 sono attesi nuovi concorsi per assumere 3800 diplomati tra cancellieri e assistenti.

Ministero della Cultura (MIC)

Il PIAO 2025 – 2027 del MIC prevede 3.400 ingressi tra diplomati e laureati, e nuovi concorsi da bandire entro il 2025 per reclutare ben 1000 assistenti.

Ministero dell’Interno

Il PIAO del Ministero dell’Interno per il triennio prevede 3.880 posti tra funzioni civili, operatori e figure tecniche, con i primi bandi attesi già nel 2025.

Ministero del Turismo

Il Ministero del Turismo ha approvato lo scorso febbraio il nuovo PIAO, che programma gli inserimenti da effettuare nel 2025 per un totale di 255 assunzioni e concorsi per 165 posti nell’area dei funzionari.

INPS

Il PIAO INPS approvato il 29 gennaio 2025 programma il reclutamento di oltre 9.400 persone, con circa 7.128 ingressi via concorso già nel 2025, tra cui 960 assistenti ai servizi, oltre 3.500 funzionari, 394 ispettori di vigilanza e altri profili specialistici.

Agenzia delle Entrate

Con il PIAO 2025 – 2027, l’Agenzia punta a circa 5.000 assunzioni, tra cui oltre 3.900 funzionari tributari tramite concorso pubblico.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)

Il Piano include 2.277 assunzioni, di cui 381 saranno coperti con nuovi bandi di concorso per diplomati e laureati nel triennio, tra cui due selezioni per 105 posti in uscita già entro l’anno.

Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)

Il PIAO INL per il triennio pianifica la copertura di 1.870 posti, con nuovi concorsi per assistenti e ispettori.

Automobile Club d’Italia (ACI)

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2025, 2026, 2027 contenuto nel PIAO prevede la copertura di 155 posti di lavoro, in buona parte tramite nuovi concorsi rivolti a diplomati e laureati.

Opportunità di lavoro nel pubblico per il territorio di Varese e provincia

Anche se molti dei concorsi indetti dai Ministeri prevedono sedi a Roma, è fondamentale considerare che numerosi Enti pubblici centrali, come l’INPS, l’Agenzia delle Entrate, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Ministero della Giustizia, possiedono sedi territoriali diffuse in tutta Italia, inclusa la provincia di Varese.

Questo significa che i cittadini di Varese e della sua provincia che desiderano lavorare nella Pubblica Amministrazione, senza necessariamente trasferirsi nella Capitale, avranno concrete opportunità. Le migliaia di assunzioni programmate riguardano spesso anche posizioni nelle sedi provinciali e regionali di questi Enti, offrendo la possibilità di un impiego stabile vicino a casa. È quindi molto utile per i residenti del Varesotto monitorare attentamente i bandi.

I concorsi pubblici degli enti centrali vengono pubblicati sul portale inPA e sul sito web dell’ente che indice il bando. Per conoscere in anticipo i concorsi che usciranno nei prossimi mesi è utile consultare la pagina sui prossimi concorsi pubblici in arrivo del portale Ticonsiglio.com che viene aggiornata costantemente con tutte le notizie sui PIAO e raccoglie anche le comunicazioni ufficiali di Ministeri e altri enti pubblici che programmano gli inserimenti.

noltre, sempre sul portale Ticonsiglio.com, è disponibile la sezione dedicata ai concorsi pubblici attivi, che viene aggiornata ogni giorno. Qui è possibile trovare notizie, bandi, guide e consigli utili per orientarsi tra le selezioni pubbliche e gli strumenti per prepararsi e affrontare con successo le prove concorsuali.