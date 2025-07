Contro Dengue e West Nile è importante contenere la presenza di zanzare

Semplici accorgimenti di prevenzione che possono contribuire a limitare il proliferare degli insetti vettori e, di conseguenza, a prevenire e controllare le malattie che da essi derivano.

Sono contenuti in un opuscolo informativo elaborato da ATS Insubria per dare informazioni ai cittadini e agli amministratori di condominio su alcuni insetti responsabili della trasmissione di infezioni virali come West Nile, Dengue e Chikungunya.

Le indicazioni prevedono una serie di facili azioni da mettere in atto per eliminare e impedire la formazione di acqua stagnante e accumuli idrici (in acqua, infatti, avviene lo sviluppo delle larve) in vasi, sottovasi, bidoni, balconi, giardini. Importante l’eliminazione degli oggetti che possono costituire piccole raccolte temporanee di acqua, come barattoli vuoti, contenitori senza coperchio, anfore ornamentali, giochi per bambini. Attenzione anche alla prevenzione dei ristagni in vasche e fontane, grondaie, cisterne, bacini perenni e per l’approvvigionamento idrico degli orti.

Per la protezione dalla punture si consiglia l’uso di repellenti, zanzariere e abiti coprenti.

Importante anche l’informazione prima di intraprendere viaggi in Paesi dove alcune malattie trasmesse da zanzare sono più diffuse. Al ritorno, se dovessero comparire sintomi come febbre, cefalea, dolori muscolari o eruzioni cutanee, è fondamentale rivolgersi subito al proprio medico.

I Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria e quello Veterinario di ATS Insubria monitorano costantemente il territorio, coordinando le misure di prevenzione e attivando all’occorrenza piani straordinari di disinfestazione.

Il Comune provvederà, in presenza di casi sospetti o accertati di pericolosità per la salute pubblica ad effettuare direttamente trattamenti mirati oppure a ingiungerli nei confronti di terze persone responsabili delle aree individuate.

Per i cittadini restano sempre valide le indicazioni diramate dal Ministero della salute e da Ats Insubria reperibili a questo link.

L’opuscolo completo invece si può scaricare cliccando qui.