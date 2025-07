Cuveglio, addio alla Bussola Due: al suo posto sorgerà un supermercato

Sono cominciati i lavori di demolizione della Bussola Due di Cuveglio, storico locale della Valcuvia che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per matrimoni, cene e serate da ballo. L’intervento è affidato a una ditta del milanese e porterà alla cancellazione di un edificio che, nel bene e nel male, ha segnato la vita sociale della valle.

(Foto e segnalazione: Luca Zambonin)

Un simbolo degli anni Ottanta

Negli anni Ottanta e Novanta la Bussola Due era uno dei locali più frequentati della zona: il sabato sera e la domenica era quasi impossibile trovare posto. La discoteca (si chiamava Charlie) e poi il ristorante hanno accolto generazioni di villeggianti e residenti, diventando un luogo di ritrovo per serate, cerimonie e feste. Con il tempo, però, la struttura ha perso il suo fascino e l’attività ha conosciuto un lungo declino.

Dal locale al centro per migranti

Dopo la chiusura definitiva come ristorante e discoteca, l’immobile era stato destinato a centro di accoglienza temporaneo per migranti. Una funzione che non ha impedito il progressivo degrado dell’edificio, rimasto poi inutilizzato per anni.

L’inizio dei lavori di demolizione

Le ruspe hanno iniziato l’intervento negli ultimi giorni: il cantiere è ben visibile dalla strada statale che collega Cuveglio a Casalzuigno. Si chiude così un capitolo della storia locale: un luogo legato ai ricordi di molti abitanti della valle e ai racconti dei turisti che frequentavano la zona nei periodi di villeggiatura.

Presto un nuovo supermercato

Al posto della vecchia Bussola Due nascerà un supermercato, nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana che punta a riqualificare un’area dismessa. L’amministrazione comunale conferma la nuova destinazione: un cambiamento che segna la trasformazione della valle e dei suoi spazi, dove un tempo si ballava e oggi si guarda alla funzione commerciale.