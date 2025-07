Dreaming Team, un tuffo per concludere la stagione

NOTIZIARIO UISP del 2 luglio 2025

SPORT E SOLIDARIETA’ – La stagione termina con un tuffo

.

Sono state una settimana al mare le giocatrici di basket della Dreaming Team, che raccoglie bambine che fino allo scorso anno non avevamo mai avuto l’opportunità di fare sport. Loro e altri bambini sono stati a Lavagna, in una vacanza organizzata dalla Casa del Giocattolo Solidale e regalata da tutti coloro che hanno preso parte alle iniziative di solidarietà, tra cui l’acquisto dei peluche solidali. La squadra Dreaming Team ha partecipato al campionato Uisp Le Gazzelle, per la categoria 6-11 anni.

ANZIANO PIU’ SICURO – Movimento, consapevolezza e autodifesa per la terza età

Il progetto “Anziano più sicuro” – accessibile a tutti nella palestra a cielo aperto del Parco Alto Milanese – va oltre la semplice attività fisica, offrendo un percorso completo e innovativo pensato per promuovere il benessere e la sicurezza nella terza età. Non si tratta solo di mantenersi in forma, ma di riscoprire il proprio corpo e acquisire strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane con maggiore serenità e fiducia.

Il cuore del programma è un percorso psicomotorio mirato a rafforzare la consapevolezza corporea. Attraverso esercizi specifici, gli anziani vengono guidati a prendere coscienza di ogni articolazione, migliorando la coordinazione, l’equilibrio e la fluidità dei movimenti. L’obiettivo è permettere loro di esprimersi liberamente attraverso il proprio corpo, riscoprendone le potenzialità e superando eventuali limiti imposti dall’età. Questa maggiore padronanza corporea è fondamentale non solo per la mobilità quotidiana, ma anche come base per le altre attività proposte dal progetto.

A complemento del percorso motorio, “Anziano più sicuro” introduce un aspetto cruciale: la sicurezza

personale. Vengono proposte tecniche di autodifesa ispirate ai principi del karate, adattate alle esigenze e alle capacità degli anziani.

NAZIONALE – Uisp alla SportPerTutti Fest

Al termine di una settimana cruciale per lo sport italiano, con l’elezione dei nuovi presidenti di CONI e CIP, Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, è intervenuto a Radio InBlu per congratularsi con Luciano Buonfiglio (CONI) e Marco Giunio De Sanctis (CIP). Pesce ha colto l’occasione per rilanciare un appello fondamentale: “Si arrivi presto a una maggiore attenzione verso lo sport di base, inteso come diritto di cittadinanza, all’interno della cornice dell’articolo 33 della Costituzione”.

Il presidente Uisp si è detto fiducioso che i nuovi vertici dedicheranno la massima attenzione alla

promozione sportiva e a una giusta regolazione dei rapporti tra Federazioni, discipline associate ed enti di promozione sportiva. Ha inoltre ringraziato gli altri candidati CONI, con un riconoscimento speciale a Luca Pancalli, per aver animato il dibattito.

L’intervista ha toccato anche i Centri Estivi Multisport Uisp e il “SportPerTutti Fest”, culminato domenica 29 giugno a Rimini, in concomitanza con il Consiglio Nazionale Uisp. In questi giorni, l’Uisp Nazionale e i suoi Comitati stanno gettando le basi per la stagione sportiva 2025-2026, con l’approvazione del bilancio di previsione e delle norme di tesseramento. Si stanno inoltre concludendo le fasi nazionali dei 19 settori di attività dell’Uisp.

Il “SportPerTutti Fest” è stato un grande successo a Rimini, nel parco Giovanni Paolo II, celebrando i valori di pace e ambiente. L’evento ha ospitato le premiazioni delle finali dei Campionati giovanili Uisp di pallavolo e delle Finali nazionali del sitting volley Uisp. La Riviera romagnola e parte di quella marchigiana hanno accolto anche le finali di calcio, pallacanestro, basket in carrozzina e nuoto, con numeri eccezionali. Le squadre partecipanti sono state premiate simbolicamente con piccoli alberi di ulivo, a rappresentare pace e sostenibilità.