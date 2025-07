Estate 2025, i libri da leggere secondo la redazione di VareseNews

Michele Ferrero – Condividere valori per creare valore di Salvatore Giannella (Salani Le Stanze)

Che mondo sarebbe senza Nutella? Ma soprattutto, che mondo sarebbe se ci fossero più Michele Ferrero? Michele Ferrero, il padre della Nutella e di tante altre delizie conosciute e apprezzate in tutto il mondo non è stato solo uno dei più grandi imprenditori italiani. È stato il promotore di un modello d’impresa che metteva al centro la persona, ispirato al motto “lavorare, creare, donare”.

La sua formazione affonda le radici in famiglia: dal padre Pietro ha appreso la cura artigianale del prodotto, dallo zio Giovanni ha imparato l’importanza di una solida organizzazione commerciale, e dalla madre Piera ha assimilato il senso più profondo dell’azienda. Furono proprio loro, negli anni Quaranta, a trasformare una piccola pasticceria di Alba in una vera fabbrica, gettando le basi di un successo che avrebbe conquistato il mondo. L’autore è riuscito a raccontare la sua vita intervistando decine di persone che hanno vissuto fianco a fianco al “signor Michele”. Ne è uscito un ritratto entusiasmante, che ricostruisce i traguardi storici di un’avventura inimitabile.

Consigliato da MANUELA DE GREGORI

Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina di Francesca Albanese (Rizzoli Editore)

Mentre le cronache raccontano del genocidio palestinese, dieci storie di palestinesi raccontate da Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati. Uno squarcio che va oltre la guerra, intrecciando informazioni, riflessioni, emozioni e vicende intime.

Consigliato da RICCARDO SAPORITI

“La spia celeste” Cristoforo Gorno (Rai Libri)

In “La spia celeste” Cristoforo Gorno trasforma la vicenda di san Paolo in un vero thriller. Una storia fatta di spionaggio, intrighi e giochi di potere, che inquadra sotto una luce diversa la figura di Saulo di Tarso, il suo passato tumultuoso, la conversione e il suo ruolo nell’alba della Chiesa. Attraverso le parole di figure storiche e personaggi di fantasia, l’autore ripercorre i viaggi di Saulo per terra e per mare intorno all’impero, dando un volto nuovo a una delle persone più importanti per la nascita del Cristianesimo.

Consigliato da ALESSANDRO GUGLIELMI

Furore di John Steinbeck (Bompiani Editore)

Non per tutti l’estate è il tempo del riposo o della vacanza. E nemmeno la “California” è sempre la terra promessa né meta turistica. L’estate può essere però il momento giusto per ri-scoprire Furore di Steinbeck. Un’odissea – non sul mare greco ma tra la polvere – in cui le foglie dell’albero della famiglia Joad sono destinate a seccarsi e cadere. Dall’Oklahoma alla California, più ci si avvicina alla terra promessa dal sogno americano più i progetti di uomini e topi si sgretolano sotto il sole, «rosso e rovente», come polvere.

Sebbene sia ambientato in un periodo storico ben preciso – anticamera di una delle pagine più nere della storia dell’umanità – Furore è un racconto eterno grazie al linguaggio epico, con descrizioni del mondo del lavoro agricolo da notte dei tempi, che rimandano a Omero, a Esiodo, alla Bibbia. È un libro da ri-prendere in mano per chi ha voglia e sente il bisogno di fermarsi e guardare un mondo ancora più ferale, a diverse coordinate, sia quelle vicine sia quelle lontane, rispetto alla California di Steinbeck. Come ha fatto Bruce Springsteen in The Ghost of Tom Joad, album figlio di questo romanzo.

Il viaggio di fortuna e senza ritorno della famiglia Joad sotto il «sole che giorno dopo giorno picchiava più forte» è uno strappo dalla propria terra, di radici, che nessuna promessa (falsa, procrastinata, mancata o ridimensionata) potrà colmare. Se l’uomo nei confronti dell’uomo è un lupo, nessun gesto è davvero in grado di nobilitare, né di emancipare o di seminare un buon frutto, ma solo di sfruttare, fino a prendere il prossimo per fame. Il rancore, per necessità, diventa la peggior benzina per continuare a sopravvivere, mentre sullo sfondo la natura si presenta implacabile e aspra, quasi un’antica piaga fatta di polvere mandata giù dal cielo, giunta a punire indistintamente l’uomo. E i primi a farne le spese sono sempre gli stessi, quelli a cui non resta che raccogliere gli amari “Grappoli dell’ira”.

Consigliato da MARCO TRESCA

La casa dai vetri verdi di Kate Milford (Salani editore)

Un libro per tutta la famiglia. Tra i titoli per ragazzi ho trovato questo romanzo che racconta di una vecchia locanda, due bambini coraggiosi e misteri da risolvere. Una lettura piacevole per l’estate tra bizzarri personaggi, vite che si intrecciano e intuizioni da detective.

Consigliato da MARIACARLA CEBRELLI

C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino (La nave di Teseo)

Anni Sessanta, il mondo del cinema è in piena rivoluzione, il romanzo di Quentin Tarantino (il primo) è un viaggio tra i personaggi hollywoodiani, vite non convenzionali, rabbia, ambizioni e desideri.

Consigliato da MARIACARLA CEBRELLI

