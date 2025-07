Finanza personale a portata di tutti con il nuovo laboratorio di Varese Corsi

“Finanza personale per principianti” è il nuovo corso promosso da Varese Corsi per imparare a gestire in modo consapevole le proprie risorse economiche.

Articolato in sei lezioni, il laboratorio prenderà il via lunedì 22 settembre. Dalle 20:30 alle 21:30, i partecipanti avranno l’opportunità di imparare come muoversi con maggiore consapevolezza tra spese, risparmi, investimenti e pianificazione del futuro. Tra i principali temi che verranno affrontati ci saranno mentalità finanziaria, definizione di obiettivi sostenibili, costruzione di un budget, gestione del debito e le prime nozioni sugli investimenti.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla previdenza complementare e alla pianificazione finanziaria di lungo periodo, con un approccio chiaro, pratico e accessibile a tutti. I partecipanti saranno guidati da Luca Diano, coach finanziario con una solida esperienza nella consulenza per privati e aziende, specializzato nell’educazione economica e nella crescita della consapevolezza finanziaria individuale.

Il corso è aperto a tutti, senza necessità di conoscenze pregresse: è pensato per lavoratori dipendenti o autonomi, famiglie, giovani professionisti, frontalieri e chiunque voglia migliorare il proprio rapporto con il denaro e costruire una maggiore serenità economica.

