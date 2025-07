Futura Volley, lesione al crociato per Gaia Moroni

Tegola pesante per la Futura Volley Giovani che perde per molto tempo Gaia Moroni: la 20enne opposta si è procurata una lesione al legamento crociato del ginocchio nel corso di una partita disputata con la maglia della Nazionale under 21.

Moroni si è fatta male sabato nel match di Urbino contro la Polonia e fin dai minuti successivi all’incidente la situazione è apparsa piuttosto grave. Gli esami strumentali svolti dallo staff medico azzurro hanno quindi confermato la lesione al crociato anteriore sinistro.

La giovane giocatrice della formazione bustocca verrà quindi operata dalla dottoressa Nadia Brogioli alla clinica Multimedica di Castellanza e successivamente lo Studio Medico Fratelli Forte di Samarate seguirà il percorso riabilitativo.

«In questo momento non facile – scrive la Futura – società, staff e compagne di squadra si stringono a Gaia, alla quale tutta la famiglia biancorossa esprime la propria vicinanza, certa che con carattere e volontà tornerà presto in campo più forte di prima».