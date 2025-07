Gaza, Regione Lombardia stanzia 100mila euro per aiuti umanitari: «Strage di innocenti che l’Europa non può ignorare»

Regione Lombardia destina 100mila euro a interventi umanitari per la popolazione civile di Gaza e Cisgiordania. Il fondo nasce da un ordine del giorno approvato nell’ambito dell’assestamento di bilancio, che impegna l’ente a intervenire di fronte a una delle emergenze umanitarie più gravi a livello internazionale.

Astuti (Pd): «Un segnale concreto per i diritti umani»

«La proposta – spiega il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti – è frutto di un lavoro congiunto tra più forze politiche che hanno scelto di dare un segnale concreto a favore dei diritti umani e della dignità delle persone».

Il consigliere ha sottolineato come l’iniziativa voglia rappresentare non solo un aiuto materiale, ma anche una presa di posizione: «A Gaza è in corso una strage inaccettabile che colpisce la popolazione civile. Il governo Netanyahu porta la responsabilità politica e morale di un massacro ingiustificabile. Colpire ospedali, campi profughi, scuole, civili in fuga, è in totale violazione del diritto internazionale».

«Italia e Ue non si limitino ad appelli generici»

Astuti ha infine lanciato un appello alle istituzioni nazionali ed europee: «Davanti a tutto questo, l’Italia e l’Unione Europea non possono continuare a limitarsi a generici appelli alla de-escalation».