I dati dell’idroelettrico lombardo, tra i record anche l’impianto di Maccagno

Nei numeri, la Lombardia è la prima regione idroelettrica italiana: la produzione nella nostra regione copre oltre il 25% dell’energia prodotta da questa fonte in tutto il territorio nazionale. Tra le province è Sondrio a “sbancare”: tra Valtellina, Valchiavenna e Alto Lario, nel bacino dell’Adda le acque arrivano al lago di Como solo dopo essere passate attraverso centinaia di turbine che producono il 55% dell’energia idroelettrica della Lombardia.

Si parla di oltre 2,5 GW di potenza complessiva installata, che fa di questo territorio montuoso, nel suo complesso, la più grande centrale elettrica d’Italia, grazie alle sue trenta grandi dighe e quasi centotrenta medie e grandi centrali.

Al secondo posto ci sono la Valcamonica e le altre valli bresciane tributarie dei laghi di Iseo, Idro e Garda, da cui dipende il 24% dell’elettricita generata da questa fonte considerato il solo territorio lombardo, mentre per quanto riguarda il Lago Maggiore il bacino è esteso anche in altre regioni (Piemonte, Canton Ticino e Grigioni). La sponda lombarda però ospita a Maccagno con Pino e Veddasca la centrale di Roncovalgrande (nella foto), una delle più grandi centrali di ripompaggio d’Europa, con oltre 1 MW di potenza installata per sfruttare il dislivello tra il piccolo lago Delio e il Lago Maggiore.

Il resto della potenza idroelettrica installata è coperta dalle valli orobiche bergamasche e dagli impianti di pianura che sfruttano le grandi portate dei fiumi al di fuori dei bacini montani.

Le grandi dighe nelle regioni dell’arco alpino (fonte: Ministero Infrastrutture e Trasporti)