La Festa dell’Unità del Lago tra musica, dibattiti e solidarietà con Gaza

Riceviamo e pubblichiamo

Grande successo per la Festa dell’Unità del Lago 2025. Un weekend all’insegna dell’amicizia, del confronto e dello scambio politico e generazionale. Per chi ha partecipato è stato un momento di condivisione di racconti di storie passate ma anche storie future, tutto accompagnato da buon cibo e ottima musica.

Ringrazio il senatore Alessandro Alfieri, il sindaco Marco Fazio, gli assessori Andrea Civati e Francesca Porfiri per aver analizzato la situazione nazionale e internazionale e di aver illustrato i progetti di rigenerazione che interesseranno i nostri territori nei prossimi anni.

Domenica alle 22 ci siamo uniti alle tante Feste dell’Unità e alle piazze italiane che hanno fatto sentire la loro voce per Gaza. Noi, visto il rumore fatto fino a quel momento, abbiamo preferito proporre un momento di riflessione sostenuti anche dal gruppo Acoustic Dreams.

Insieme a Roberto Ballardin abbiamo condiviso il comunicato del comune di Trento: “Salviamo Gaza ora, fermiamo il massacro” chiedendo di: 1. far pressione sul Governo di Israele, in ogni sede diplomatica e pubblica, affinché sia consentito immediatamente l’ingresso nella Striscia degli aiuti umanitari da distribuire alla popolazione civile; 2. attivare subito un’azione diplomatica per l’immediato cessate il fuoco, per il rilascio degli ostaggi rapiti da Hamas e per il rispetto del diritto umanitario internazionale; 3. interrompere la compravendita di armi da e per Israele; 4. schierarsi per la sospensione del trattato di associazione tra Unione europea e Israele come già fatto da 17 Paesi viste le gravi e continue violazioni dei diritti umani.

Di seguito un bellissimo messaggio di pace e speranza da parte della cantante Giulia Besagni che riporto in modo integrale:

Anche gli Acoustic Dreams alzano la voce contro lo sterminio in atto a Gaza: Nella storia, purtroppo ci sono sempre state e si è sempre parlato di guerre. Le stesse guerre che ci viene chiesto di ricordare e da cui avremmo dovuto imparare molte cose: Imparare il rispetto reciproco; Imparare a non essere solo uomini ma ad essere UMANI; Imparare che non esiste il giusto in una guerra. Una guerra non è mai giusta! Nessuno vince e tutti perdono! Non sembra veramente assurdo che, ancora oggi, ci sia chi giustifica azioni di guerra? Bambini morti di fame e sete? NON POSSIAMO ESSERE D’ACCORDO CON QUESTO. Se c’è qualcuno che permette questo, ancora oggi, allora mi sento io, in prima persona, di dover chiedere scusa… Scusa… perché non abbiamo imparato ancora il valore vero della vita umana, non la mia, la tua, la sua… quella di tutti. Scusa perché non abbiamo ancora imparato a vivere con il sogno di un certo John Lennon che si augurava che un giorno il mondo si unisse in un’unica voce, capendo che gli unici valori per cui vale la pena lottare e vivere sono amore e solidarietà. Scusa…perché non abbiamo ancora imparato ad ascoltare, e che, a volte, mettere da parte il nostro giudizio è necessario… perché non è normale discutere se sia giusto o sbagliato che un amico sia morto in guerra, perché combatteva per una parte o per l’altra della barricata. Quel che non abbiamo imparato, ancora oggi, è che, l’unica verità che dovremmo difendere a gran voce è che la guerra non ha parti, E CHE NESSUNA DONNA, UOMO O BAMBINO DOVREBBE MORIRE PER UNA GUERRA VOLUTA DA QUALCUN ALTRO.

davvero chiedo a tutti scusa, perché non abbiamo ancora imparato a rispondere a quello che Bob Dylan si è chiesto tantissimi anni fa e che noi, adesso, abbiamo ancora l’urgenza di cantare: “Quante volte ancora potremo girare la testa dall’altra parte, facendo finta di non vedere quello che accade? La risposta, amico mio, soffia nel vento” Se la conoscete cantatela forte assieme a noi Blowin’ in the wind Giulia Besagni