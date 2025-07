La Pro Patria può esultare: è riammessa in Serie C

Non è di certo una sorpresa, ma si aspettava con ansia la comunicazione da parte della Federcalcio e finalmente è arrivata: la Pro Patria è stata riammessa al campionato di Serie C e tornerà così nei professionisti.

Nel primo pomeriggio di giovedì 24 luglio la società tigrotta ha comunicato di aver ricevuto la notifica ufficiale che la reintegra nel terzo livello del calcio italiano. Una buona notizia non solo per il club biancoblù e la città di Busto Arsizio ma anche per la provincia di Varese, che sarebbe rimasta senza squadre nei pro.

In via Ca’ Bianca si può così pensare con maggiore serenità al futuro, ripartendo dalla certezza del direttore sportivo Sandro Turotti e da un allenatore giovane e ambizioso come Leandro Greco.

La squadra si ritroverà e partirà ora per il ritiro estivo a Sondalo, meta fissa delle estati tigrotte. Questa fase del precampionato proseguirà fino a lunedì 4 agosto compreso e domenica 3 agosto affronterà un’amichevole a Livigno contro la Cremonese, formazione neopromossa in Serie A.