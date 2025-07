Lavori estivi a Milano: interruzioni sulla M2 e modifiche alle linee S del Passante

Un’estate di cantieri per i trasporti milanesi: tra la metropolitana e il passante ferroviario, diverse linee subiranno interruzioni e modifiche fino a settembre. Chiuse le stazioni Lanza e Moscova sulla linea M2 della metropolitana, mentre proseguono i lavori che coinvolgono anche il Passante con cambiamenti su molte linee suburbane.

M2, stazioni chiuse tra Cadorna e Garibaldi

Sulla linea verde della metropolitana, ATM ha avviato un importante intervento di rinnovo dell’infrastruttura tra le stazioni di Cadorna e Garibaldi FS. I lavori comportano la chiusura completa delle fermate Lanza e Moscova per tutta l’estate, fino al 1° settembre.

Per limitare i disagi, la metropolitana continua a circolare regolarmente sulla tratta interessata, saltando però le due fermate. È possibile utilizzare in alternativa le stazioni vicine come Cadorna, Garibaldi, Cairoli o Gioia, oppure i mezzi di superficie, come le linee di tram 2, 4, 12 e 14 e gli autobus 43, 57, 94.

Modifiche alle linee S del Passante

Parallelamente, anche Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sta svolgendo lavori di potenziamento infrastrutturale all’interno del Passante ferroviario milanese. I cantieri si concentrano in particolare nell’area di Porta Venezia e comportano modifiche alle linee suburbane S1, S2, S5, S6, S12 e S13.

Dal 10 luglio al 1° settembre:

le linee S1 e S13 non attraversano il passante e terminano la corsa a Milano Rogoredo (S13) e Milano Porta Vittoria (S1)

le linee S2 e S12 sono sospese

le linee S5 e S6 non fermano a Milano Repubblica, Milano Porta Venezia e Milano Dateo

Per chi viaggia ogni giorno tra l’hinterland e il centro città, le alternative consigliate sono le linee M1, M2, M3 e M4 della metropolitana, oltre ai mezzi di superficie. Trenord invita a consultare gli orari aggiornati e a pianificare per tempo gli spostamenti.

Cantieri strategici ma impattanti

Si tratta di interventi programmati e ritenuti necessari per l’ammodernamento della rete metropolitana e ferroviaria, in vista anche delle sfide future in termini di mobilità sostenibile. Tuttavia, l’impatto sul trasporto pubblico sarà significativo, in particolare per pendolari e lavoratori.

ATM e Trenord hanno attivato informazioni in tempo reale sui canali digitali, annunci a bordo e personale a supporto nelle stazioni principali.