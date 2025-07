Marnate, si riunisce il Consiglio comunale: bilancio, regolamenti e interrogazioni all’ordine del giorno

Il consiglio comunale di Marnate è convocato per mercoledì 30 luglio alle 21. La seduta si terrà nella sala consiliare del municipio e affronterà diversi temi di rilievo per l’amministrazione e la cittadinanza.

I punti principali all’ordine del giorno

Tra le questioni in discussione figurano l’approvazione dell’assestamento generale del bilancio di previsione 2025-2027 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, passaggi fondamentali per la gestione finanziaria dell’ente. Sarà inoltre illustrato il Documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028, che traccia le linee strategiche e operative per i prossimi anni.

Un altro punto di rilievo riguarda l’approvazione del nuovo regolamento comunale per la concessione di patrocini, agevolazioni e contributi, strumento che andrà a disciplinare le modalità di sostegno da parte del Comune a iniziative e associazioni del territorio.

Altri provvedimenti e interrogazioni

L’assemblea dovrà anche prendere atto della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che ha dichiarato la natura privata di Vicolo San Marco, procedendo al conseguente declassamento.

La serata sarà inoltre animata da tre interrogazioni presentate dai consiglieri di opposizione: la prima sul centro sportivo Mondodomani porta la firma di Pierpaolo Dal Zotto Bellusco, del gruppo consiliare “Qui, per esserci” che porta in discussione anche una seconda interrogazione che chiede di fare il punto sulla situazione della ragioneria e dei dipendenti comunali. Infine la terza, presentata da Denis Pomaro del gruppo “Sìamo Marnate e Nizzolina”, chiede chiarimenti sulla macchina spazzatrice del settore tecnico.