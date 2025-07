Milano Comics & Games festeggia venti edizioni tra cultura pop, ospiti e sorprese

Il 13 e 14 settembre 2025, Milano Comics & Games torna a Malpensa Fiere per celebrare un traguardo importante: la ventesima edizione di uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della cultura pop.

Nata come fiera dedicata a fumetti e giochi, nel tempo si è trasformata in un grande evento intergenerazionale che mette al centro l’universo di manga, anime, videogiochi, doppiaggio, cosplay e creazione di contenuti.

Per l’occasione, verrà presentato il quarto folder filatelico dedicato all’universo di Diabolik, realizzato grazie alla collaborazione tra Poste Italiane e Astorina Srl. Il protagonista sarà questa volta l’ispettore Ginko, interpretato graficamente da Giuseppe Palumbo, autore del manifesto ufficiale della manifestazione e ospite speciale durante tutto il weekend.

Nei 33.000 metri quadrati di spazio espositivo tra padiglioni e aree esterne, i visitatori troveranno stand di fumetti, gadget, collezionabili, giochi da tavolo, realtà virtuale, tornei e postazioni di gaming, accanto ad aree cosplay, K-pop, mostre e incontri con illustratori emergenti e professionisti.

Il parterre ospiti è ricco e variegato: tra i doppiatori, spiccano nomi amatissimi come Laura Lenghi, Flavio Aquilone, Giulia Maniglio, Pietro Ubaldi ed Elisabetta Spinelli, voce storica di Sailor Moon.

A loro si affiancano content creator come Richard HTT, Edoardo Brugnoli e Xiuder. Grande attesa anche per il concerto che vedrà protagoniste le voci ufficiali di celebri sigle degli anni 2000, dalle Pretty Cure a Kilari fino alle Mermaid Melody. Spazio anche ad altri spettacoli, tra cui il live musicale del gruppo DisneiAmo e l’energia punk degli SPORK.

Milano Comics & Games si conferma nuovamente molto più di una semplice fiera: è un evento culturale sempre più curato, ricco di collaborazioni prestigiose e in grado di coinvolgere community e famiglie, tra passione, intrattenimento e nuove scoperte. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale, dove è già attiva la prevendita online