Misteri e colpi di scena all’ora dell’aperitivo: a Materia arriva “Aperingiallo”

Ad agosto Materia Spazio Libero non si ferma e inaugura una serie di appuntamenti serali pensati per vivere la caffetteria come luogo di incontro e divertimento. Il lunedì è dedicato al mistero con “Aperingiallo”, un format inedito che unisce l’atmosfera conviviale dell’aperitivo al brivido dell’investigazione.

Dalle 19:00, i partecipanti si immergono in una storia ricca di indizi, trame e colpi di scena, diventandone i protagonisti. Ogni dettaglio può condurre alla soluzione del caso e l’esperienza diventa un gioco di deduzione e curiosità, perfetto per chi ama il genere giallo e vuole vivere una serata diversa dal solito.

Il programma di agosto di Materia propone ogni giorno della settimana un’esperienza diversa: dal buio sensoriale del martedì alla creatività del riciclo del mercoledì, fino ai quiz musicali del giovedì e alle serate di gioco condiviso del venerdì.

Come partecipare

Per prendere parte all’Aperingiallo è necessaria la prenotazione online cliccando QUI

L’aperitivo, che include un buffet e un drink, ha un costo di 10 euro a persona.

Gli eventi sono riservati ai soci dell’associazione Anche Io APS: la tessera annuale costa 15 euro e consente l’accesso a tutte le iniziative e agli spazi di Materia. È possibile iscriversi in loco o preiscriversi online cliccando QUI.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro, Castronno.