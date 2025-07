Monti e Angei (Lega): “Poca sicurezza sui pullman di Varese e promesse non mantenute dall’amministrazione”

Il Presidente della commissione IX in regione Lombardia, e consigliere comunale Emanuele Monti insieme al Vicecapogruppo della Lega in consiglio comunale a Varese, Stefano Angei, intervengono dopo i fatti che sono emersi in merito alle aggressioni al personale del trasporto pubblico locale.

“All’inizio del 2024 fu proprio l’Assessore Catalano ad annunciare, in pompa magna, una misura rivoluzionaria: “La polizia locale salirà sui bus urbani”. Sicuramente un’iniziativa che poteva avere un suo senso, se solo si fosse poi concretizzata pienamente. A seguito di un accesso agli atti che abbiamo fatto, dichiarano i leghisti, possiamo affermare che i servizi mirati siano stati ben poca cosa. Nell’anno 2024 solo 3 servizi a gennaio, 2 a febbraio, 2 a marzo, 4 a maggio, 1 a giugno, 2 a luglio e infine 1 a settembre. Nel 2025 è andata anche peggio perché ci sono stati solo 1 servizio a febbraio, 2 a marzo, 1 ad aprile, 3 a maggio, 1 giugno e 1 a luglio”.

“Insomma è evidente che, ancora una volta, l’amministrazione Galimberti fa più proclami e promesse rispetto alle azioni concrete. Ringraziamo comunque – chiosano Monti e Angei -, gli agenti del corpo di PL per il loro lavoro quotidiano. È chiaro che, come sosteniamo da tempo, debba essere aumentato il loro organico oltre che ad essere forniti di mezzi e strumenti idonei per svolgere il loro prezioso lavoro, cosa che questa amministrazione ha deciso di non fare invece. Un esempio è lo strumento importante per la loro tutela come il taser, dotazione che come Lega avevamo chiesto venisse acquistato per i nostri agenti, ma che l’amministrazione Galimberti ha deciso di bocciare”.