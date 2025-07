Natante in difficoltà soccorso dalla vedetta della Finanza di Como

Nel pomeriggio del 30 luglio 2025, la vedetta costiera “V.3006”, in forza alla Stazione Navale Lago di Como della Guardia di Finanza, durante una crociera di servizio, ha prestato soccorso a un natante in difficoltà nelle acque antistanti il Comune di Como.

Ad attirare l’attenzione dei militari era stata un’unità con a bordo una persona e con il motore in avaria che intralciava pericolosamente le rotte di avvicinamento e di decollo dell’idroscalo comasco, circostanza che aveva causato una temporanea interruzione delle attività di volo.

Constatato il buono stato di salute dell’occupante e appurato che il guasto all’impianto elettrico rendeva impossibile l’accensione del motore anche attraverso la procedura di emergenza, i finanzieri hanno rimorchiato l’unità all’esterno della fascia di avvicinamento e decollo dell’idroscalo e hanno provveduto alla sua messa in sicurezza presso il pontile di Marina 1 di Como. La componente aeronavale della Guardia di Finanza presente sul Lago di Como costituisce un fondamentale presidio delle acque interne a tutela dell’economia legale e per contrastare le attività illecite, attraverso il mantenimento dell’operatività tutti i giorni dell’anno.

Il ruolo di vigilanza lacuale viene, inoltre, svolto anche in chiave preventiva, assicurando una costante presenza e un’adeguata attività di controllo. Nello svolgimento dei propri compiti d’istituto, il personale del Corpo è spesso impegnato in operazioni di ricerca e soccorso sui Laghi e fiumi della Lombardia e in altre attività a salvaguardia della vita umana in occasione di calamità e disastri, a supporto del dispositivo di Protezione Civile nazionale.