Nuove ditte per la logistica di beni e farmaci all’Asst Sette Laghi

Plurima s.p.a., in raggruppamento temporaneo d’impresa con CNS e Markas S.r.l. sono le ditte aggiudicatarie rispettivamente del lotto 1 e del lotto 2 della gara della Logistica sanitaria di ASST Sette laghi. Si tratta di due ditte leader di settore, con ampia esperienza alle spalle.

Nel dettaglio, il lotto 1 riguarda l’approvvigionamento e la consegna di tutti i materiali diversi dai farmaci, per i quali la gestione sarà affidata al nuovo contraente. Il secondo invece è dedicato ai farmaci, la cui gestione sarà completamente interna, lasciando all’operatore vincitore dell’appalto il compito di trasportare i prodotti dalla Farmacia ospedaliera alle varie sedi aziendali.

L’aggiudicazione, relativa ad un periodo di sei mesi, con la possibilità di avvalersi della proroga contrattuale fino a ulteriori sei mesi, nelle more della definizione della gara pluriennale che verrà indetta per l’autunno, segna la conclusione amministrativa della procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. c) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento in estrema urgenza del servizio.

Contestualmente, sono stati completati il riallestimento e l’informatizzazione del magazzino della Farmacia ospedaliera al piano meno 2 del Monoblocco.