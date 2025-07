Poste Italiane riapre l’Ufficio Postale di Ispra dopo i lavori di ristrutturazione

L’Ufficio Postale di Ispra, in provincia di Varese, è nuovamente operativo dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento. I lavori, rientranti nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, hanno mirato a rendere l’ufficio ancora più funzionale, offrendo ai cittadini non solo i tradizionali servizi postali e finanziari, ma anche un’ampia gamma di servizi della Pubblica Amministrazione. L’iniziativa, che mira a migliorare la coesione territoriale nelle piccole realtà locali, è un esempio di come Poste Italiane stia contribuendo al rilancio delle aree con meno di 15.000 abitanti.

Tra gli interventi effettuati vi sono il rinnovamento dell’impianto di illuminazione, la ristrutturazione degli ambienti destinati al pubblico e alle consulenze, e l’introduzione di una postazione ribassata per migliorare l’interazione con la clientela. Inoltre, l’ufficio è stato dotato di un totem per la prenotazione delle operazioni a sportello, che può essere effettuata anche tramite PC, app o telefono.

Oltre ai servizi tradizionali, i cittadini di Ispra possono ora usufruire anche di servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione e la certificazione unica, nonché servizi anagrafici, con la possibilità di ottenere quindici certificati per chi è registrato nel sistema ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

L’ufficio, situato in via Piave 78, riapre con il consueto orario: da lunedì a venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35.

Con questo intervento, salgono a sessantadue gli uffici postali rinnovati nella provincia di Varese, e Poste Italiane conferma il proprio impegno nel mantenere una presenza capillare sul territorio, contrastando il progressivo abbandono delle aree periferiche.