Samarate, tredicenne si ferisce gravemente scavalcando una recinzione

Paura nel pomeriggio di domenica 6 luglio a Samarate, al confine con la frazione di Verghera, dove un ragazzo di tredici anni si è ferito gravemente a una gamba mentre tentava di scavalcare la recinzione di un’area industriale dismessa situata in via Cinque Giornate.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava in compagnia di alcuni coetanei quando, per gioco, ha cercato di oltrepassare l’inferriata dell’ex stabilimento, dotata di sbarre metalliche appuntite. Durante la manovra, ha perso l’equilibrio e una delle punte gli ha trafitto un arto inferiore, provocando una ferita profonda.

Gli amici, spaventati, hanno immediatamente allertato i genitori e i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio, competente per territorio. I pompieri hanno dovuto tagliare parte della recinzione per liberare il ragazzo, rimasto incastrato nella parte superiore.

Una volta estratto, il tredicenne è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano. Fortunatamente, pur nella gravità dell’accaduto, le sue condizioni non risultano tali da metterne in pericolo la vita.

L’episodio ripropone l’attenzione sulle problematiche legate alla sicurezza delle aree industriali abbandonate, spesso frequentate da adolescenti in cerca di luoghi per giocare o esplorare, nonostante i rischi evidenti. In provincia di Varese non sono mancati i casi mortali, come nel caso del ragazzo morto precipitando alla cartiera di Cairate.