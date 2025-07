Si tuffano dalla motonave sul lago di Como, denunciati due turisti olandesi

Due giovani turisti olandesi di 23 e 26 anni sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio dopo essersi tuffati nel lago di Como dalla motonave «Volta» durante la navigazione. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 25 luglio, all’altezza di Laglio.

Secondo quanto ricostruito, i due ragazzi si sono lanciati in acqua all’improvviso e hanno raggiunto la riva a nuoto. Il gesto, però, ha allarmato sia i passeggeri sia il personale di bordo: per alcuni minuti si è temuto che non fossero riusciti a raggiungere la costa. È partita così una mobilitazione di soccorso che ha coinvolto diversi mezzi sul lago.

La situazione si è chiarita solo in tarda serata, quando i due sono stati notati a piedi lungo la statale Regina, la strada che costeggia il ramo occidentale del Lario. I carabinieri li hanno poi rintracciati nel campeggio dove alloggiavano, nel territorio comunale di Tremezzina.

Per i due turisti è scattata inevitabilmente la denuncia per interruzione di pubblico servizio, dal momento che il loro comportamento ha provocato l’arresto della navigazione e la mobilitazione dei soccorsi.