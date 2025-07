Tenta il furto di un monopattino ma viene arrestato dalla polizia di Como

La Polizia di Stato di Como domenica mattina ha arrestato per tentato furto aggravato, detenzione di oggetti atti ad offendere, un 23enne irregolare sul territorio, con precedenti penali e di polizia e svariati alias. L’uomo è stato anche sanzionato amministrativamente perché era in possesso di una piccola quantità di hashish.

Verso mezzogiorno di ieri una volante ha sorpreso il 23enne in viale Innocenzo XI: con in mano un cacciavite, stava forzando il lucchetto che teneva chiusa una grossa catena e che assicurava ad un palo un monopattino elettrico.

Disarmato del cacciavite e ispezionato, in tasca i poliziotti gli hanno trovato qualche grammo di hashish che gli è stato sequestrato.

Portato in Questura, sul suo conto sono emersi svariati precedenti penali e di polizia per rapina, furto e lesioni personali, collegati anche agli svariati alias che aveva in lista, nonché, la sua completa clandestinità sul territorio.

Per le risultanze ottenute e i reati commessi, il 23enne è stato arrestato.

Il P.M. di turno, avvertito dell’arresto, ha disposto il suo trattenimento presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del suo processo fissato per lunedì alle 12.30.

Sono in corso accertamenti per risalire alla proprietà del monopattino elettrico.

I poliziotti dell’immigrazione hanno già aperto un fascicolo a carico del 23enne originario del Pakistan che in base alla sua condanna verrà sanzionato con idonei ed efficaci provvedimenti amministrativi.