Travedona Monate dice no alla guerra: campane e clacson per Gaza

L’Amministrazione comunale di Travedona Monate prende posizione sul conflitto in Medio Oriente e annuncia la sua adesione a un’iniziativa simbolica contro la guerra a Gaza. L’appuntamento è fissato per domenica 27 luglio alle 22:00, quando campane, sirene e clacson suoneranno in tutta Italia per rompere il silenzio sulla tragedia umanitaria in corso.

La condanna dell’Amministrazione comunale

Con una nota ufficiale, il Comune ha espresso la sua «ferma condanna verso ogni forma di guerra e, in particolare, contro le indiscriminate operazioni militari dell’esercito israeliano a Gaza».

«La popolazione civile di Gaza – sottolinea l’amministrazione – sta subendo fame, sete e bombardamenti continui. Di fronte a tutto questo, il silenzio equivale alla complicità».

L’iniziativa nazionale

L’iniziativa, dal titolo “L’ultimo giorno di Gaza. L’Europa contro il genocidio”, è stata lanciata da Paola Caridi, Claudia Durastanti, Micaela Frulli, Tomaso Montanari, Francesco Pallante ed Evelina Santangelo. L’invito è rivolto a cittadini, istituzioni e associazioni: unirsi in un gesto di rumore collettivo per testimoniare vicinanza alla popolazione palestinese.

Come partecipare a Travedona Monate

Il Comune invita i residenti a partecipare attivamente: alle 22:00 di domenica 27 luglio basterà far suonare campane, sirene, clacson o semplicemente battere pentole e coperchi per un minuto. Un modo per dire che, di fronte all’orrore, non si può restare indifferenti.

«Aderiamo a questo appello – conclude l’Amministrazione – in nome dei valori fondamentali di pace, dignità umana e giustizia».