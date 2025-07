Un’estate di successi per la Rari Nantes Saronno, tantissimi gli atleti qualificati ai campionati regionali

Una stagione di grandi soddisfazioni e divertimento per la squadra agonistica della Rari Nantes Saronno, che da fine giugno a metà luglio ha visto tutte le categorie impegnate con i campionati regionali estivi che si sono svolti nella piscina di Lodi.

Hanno iniziato gli esordienti A il 20, 21 e 22 giugno con 11 atleti qualificati in gare individuali e in due staffette femminili.

Il weekend successivo è stato il turno dei più piccoli, gli esordienti B. Gli atleti Rari Nantes si sono qualificati con 21 gare individuali, 2 staffette femminili e 2 maschili.

«Bene le gare individuali dei nostri atleti esordienti A con grandi miglioramenti tecnici – commenta la società – Belle prestazioni da parte di tutti e tanti miglioramenti sia cronometrici che di atteggiamento e gestione delle emozioni, anche per gli esordienti B»

Molto positivo il week end della categoria Ragazzi, tenutosi dal 4 al 6 luglio. Sono stati 16 gli atleti qualificati, con belle prestazioni per gran parte di loro. Nove finali raggiunte, un terzo posto per Fabrizio Fuscaldo nei 100 dorso tanti miglioramenti e personal best.

Il weekend finale, quello delle categorie Junior, Cadetti e Senior è davvero da ricordare. Tutti i qualificati hanno dato il massimo e hanno migliorato praticamente tutti. Con 15 atleti qualificati la Rari Nantes ha disputato ben 36 finali. Sono state vinte 5 medaglie: Tommaso Porcu oro nei 200 rana e argento nei 100 rana e nei 200 misti , mentre Claudia Varisco ha vinto l’argento nei 50 farfalla e il bronzo nei 50 stile libero.

«La percentuale altissima di atleti ammessi ai campionati è uno dei risultati più gratificanti dell’anno – è commento finale dei responsabili della società sportiva saronnese – Alcuni atleti hanno raggiunto per la prima volta l’obiettivo qualificazione dopo anni di lavoro. Quest’anno con impegno e costanza ce l’hanno fatta: soddisfazione massima, quasi quanto una medaglia importante. Le staffette sono state divertenti e performanti, ottima conclusione per questa stagione di successi, prima dell’ultimissimo appuntamento per i qualificati ai campionati italiani».