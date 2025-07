Uyba al lavoro dall’11 agosto. Il primo test in casa con Bergamo

È lunedì 11 agosto il giorno in cui la nuova Eurotek Laica Busto Arsizio “mollerà gli ormeggi” in vista del prossimo campionato di Serie A1 di pallavolo femminile. La UYBA di Enrico Barbolini ha ufficializzato il programma di inizio stagione che prevede un avvio di lavori dedicato alle giocatrici italiane che non sono coinvolte con le nazionali.

Il raduno dell’11 servirà soprattutto ad attivare le atlete presenti che si limiteranno a una sessione di pesi in palestra. Gli allenamenti veri e propri inizieranno martedì 12 e saranno fin da subito aperti al pubblico nel pomeriggio, per dare la possibilità ai tifosi (300 gli abbonamenti sottoscritti nella prima settimana di apertura) di seguire la squadra fin dai primi passi.

Tifosi che vedranno però poca pallavolo: sarà soprattutto il preparatore atletico Claudio Gaggini a guidare le sedute delle Farfalle che prima di tutto dovranno mettere “benzina” nei muscoli; per questo motivo sono stati previsti anche giorni di lavoro “su sabbia” oltre che in sala pesi, seguendo un trend che negli ultimi anni si è fatto più comune in ambito pallavolistico.

Nel frattempo è stata fissata anche la data della prima amichevole che, presumibilmente, sarà disputata con una rosa più ampia rispetto a quella di partenza. Busto Arsizio affronterà quindi Bergamo sabato 6 settembre in una partita già “di Serie A1” sul taraflex della E-Work Arena per trarre le prime indicazioni verso il campionato.

Un torneo che le biancorosse dovranno affrontare con una giocatrice in più rispetto a quelle oggi in organico, ovvero la sostituta di Rebecca Piva che – come spiegato nei giorni scorsi – si è trasferita a Milano. Il parco schiacciatrici è tutt’altro che sguarnito, con i ritorni di Gennari e Battista e l’aggiunta della messicana Alice Parra: vedremo se nel frattempo spunterà la quarta bocca da fuoco in banda. Nei giorni scorsi era circolata la possibilità di ingaggiare Alice Tanase, protagonista in A2 a Melendugno e poi passata a Firenze nel finale di stagione. Prende però più corpo l’opzione straniera con il mirino sull’egiziana Mariam Metwally, 25enne alta 1,84 e atleta di spicco del movimento africano.