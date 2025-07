Viaggiava in una macchina senza assicurazione, la Polizia Locale ferma una donna dopo un inseguimento a Lavena Ponte Tresa

Un’operazione della Polizia Locale ha portato al fermo di un veicolo che, nella mattinata di oggi, 31 luglio. La conducente è accusata di aver forzato posti di controllo nei giorni precedenti. La donna alla guida, incensurata, è stata fermata dopo un inseguimento a seguito di una serie di fughe pericolose che avevano messo a rischio la sicurezza pubblica.

Il precedente del 2024 e il comportamento reiterato

La conducente, una frontaliera residente in Svizzera, aveva già avuto a che fare con la Polizia Locale nel 2024, quando aveva forzato un posto di controllo ed era risultata priva di assicurazione. In quell’occasione, erano state applicate delle sanzioni amministrative, ma il comportamento della donna è continuato.

Il 24 luglio 2025, il veicolo della donna aveva nuovamente forzato un posto di controllo, riuscendo a fuggire e mettendo a rischio la vita degli agenti, uno dei quali era stato quasi investito. Per garantire la sicurezza stradale, la Polizia Locale aveva deciso di non intraprendere un inseguimento immediato ma di avviare un’indagine per agire con maggiore precisione.

L’intervento del 31 luglio e il blocco definitivo

Dopo aver studiato le abitudini della donna, il Comandante della Polizia Locale di Lavena Ponte Tresa, Enrico Lanzalone, ha organizzato un dispositivo specifico, intercettando il veicolo all’alba del 31 luglio. Grazie a una manovra avvolgente con tre mezzi, la Polizia Locale ha bloccato il veicolo, impedendo qualsiasi possibilità di fuga. Non sono stati riportati danni ai veicoli coinvolti, e la donna non ha opposto resistenza.

Le sanzioni e il sequestro del veicolo

Il veicolo è risultato ancora privo di assicurazione, e sono state irrogate diverse sanzioni amministrative per un totale di quasi 2500 euro. Inoltre, sono stati ritirati la patente e il veicolo è stato sequestrato. La posizione della donna è al vaglio per le sue azioni che potrebbero avere riflessi penali.