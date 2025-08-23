Varese News

A Biandronno un ciclista si accascia in piazza: salvato grazie al defibrillatore

Il sindaco Porotti ringrazia chi è intervenuto per soccorrere l'uomo che è stato trasportato in codice giallo in ospedale

Dae defibrillatore semiautomatico

Un malore improvviso, la prontezza dei presenti e l’intervento coordinato dei soccorsi hanno permesso di salvare la vita a un ciclista nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 23 agosto poco prima delle 19, a Biandronno. L’uomo di 59 anni, mentre stava percorrendo il tratto di viale Rimembranze all’ingresso del paese, si è accasciato a terra. Subito è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze 112 e la richiesta di localizzare il defibrillatore nelle vicinanze.

L’intervento in piazza e l’importanza del defibrillatore

Grazie al dispositivo presente in piazza, è stato possibile avviare tempestivamente le manovre di soccorso, coordinate dalla centrale operativa Soreu dei Laghi. Il ciclista è stato poi trasportato in ambulanza in codice giallo.

A raccontare quanto accaduto è il sindaco di Biandronno, Massimo Porotti: «Il defibrillatore presente in piazza è stato utilizzato per aiutare l’uomo. Un sentito ringraziamento a chi è intervenuto prontamente e alla generosità di AVIS, che con questa donazione ha dimostrato quanto la solidarietà possa fare la differenza».

Il dispositivo sarà ripristinato a breve

L’intervento di oggi ha però reso il defibrillatore momentaneamente inutilizzabile. Il sindaco ha già annunciato che verrà ripristinato quanto prima, assicurando la continuità della protezione sanitaria per la comunità.

Pubblicato il 23 Agosto 2025
