A Biandronno un ciclista si accascia in piazza: salvato grazie al defibrillatore

Un malore improvviso, la prontezza dei presenti e l’intervento coordinato dei soccorsi hanno permesso di salvare la vita a un ciclista nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 23 agosto poco prima delle 19, a Biandronno. L’uomo di 59 anni, mentre stava percorrendo il tratto di viale Rimembranze all’ingresso del paese, si è accasciato a terra. Subito è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze 112 e la richiesta di localizzare il defibrillatore nelle vicinanze.

L’intervento in piazza e l’importanza del defibrillatore

Grazie al dispositivo presente in piazza, è stato possibile avviare tempestivamente le manovre di soccorso, coordinate dalla centrale operativa Soreu dei Laghi. Il ciclista è stato poi trasportato in ambulanza in codice giallo.

A raccontare quanto accaduto è il sindaco di Biandronno, Massimo Porotti: «Il defibrillatore presente in piazza è stato utilizzato per aiutare l’uomo. Un sentito ringraziamento a chi è intervenuto prontamente e alla generosità di AVIS, che con questa donazione ha dimostrato quanto la solidarietà possa fare la differenza».

Il dispositivo sarà ripristinato a breve

L’intervento di oggi ha però reso il defibrillatore momentaneamente inutilizzabile. Il sindaco ha già annunciato che verrà ripristinato quanto prima, assicurando la continuità della protezione sanitaria per la comunità.