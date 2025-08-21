Varese News

A Cazzago Brabbia magliette e borse “che miagolano” per sostenere i gatti liberi

Una borsa e una maglietta per sostenere i gatti randagi: l’iniziativa di MIGNÜ a Cazzago Brabbia coinvolge l’illustratore Tiziano Riverso e la scrittrice Sara Magnoli

Una maglietta e una borsa di tela, con un disegno che fa sorridere e una frase che fa riflettere: è la nuova iniziativa lanciata da MIGNÜ – Razza Randagia ODV, l’associazione di Cazzago Brabbia che si prende cura dei gatti randagi del paese. I due oggetti, presentati durante due aperitivi organizzati al Bon di via Piave, sono stati creati grazie alla generosa collaborazione dell’illustratore Tiziano Riverso e della scrittrice Sara Magnoli.

Un disegno, una frase, un messaggio

Il disegno e la frase sono il frutto di un incontro precedente: una cena con delitto organizzata da MIGNÜ, durante la quale Riverso e Magnoli avevano offerto il proprio contributo artistico. Ora quell’illustrazione e quella frase diventano un simbolo tangibile delle attività dell’associazione, disponibili con un piccolo contributo. Il ricavato sarà destinato al sostegno dei gatti liberi di Cazzago Brabbia, attraverso cure, sterilizzazioni e interventi per migliorare la loro qualità di vita.

Una serata tra arte, storie e musica

La presentazione ufficiale delle nuove creazioni è avvenuta il 14 agosto, durante una serata che ha unito arte e solidarietà. Riverso ha realizzato caricature dal vivo per i partecipanti, mentre Magnoli ha scritto racconti personalizzati ispirati ai sogni e alle passioni dei presenti. A rendere ancora più speciale l’evento, la voce di Marianna, che ha cantato dal vivo regalando momenti di emozione e leggerezza.

L’associazione guarda già al futuro

Con l’appuntamento del 14 agosto si è chiuso il calendario estivo di MIGNÜ – Razza Randagia ODV, ma il lavoro dell’associazione non si ferma. A settembre sono in programma nuovi eventi per coinvolgere la comunità, promuovere la tutela degli animali e continuare a far conoscere la missione dell’associazione: prendersi cura dei gatti randagi, ma anche creare occasioni di incontro e partecipazione nel paese.

Pubblicato il 21 Agosto 2025
