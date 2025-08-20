Varese News

A come Angera: “Fototrappole e tecnologia contro i gesti di inciviltà”

L’ex vicesindaco Brovelli: “Eventi spiacevoli avvenuti anche in passato, si usi la tecnologia per evitarli”

Dopo la denuncia dell’amministrazione comunale riguardo l’abbandono di rifiuti sul lungolago anche il gruppo di opposizione A come Angera interviene a commento dei gesti di inciviltà documentati sui social.

«Siccome non è mai stato nello stile di A Come Angera creare polemiche né quando era forza di Governo locale, né ora che esercita il proprio ruolo di opposizione, ci pare ricordare che nel 2021 il nostro Comune partecipò a un bando regionale per acquistare foto trappole, da utilizzare nel caso di abbandono rifiuti, in ragione del fatto che già all’epoca si era riscontrato tale fenomeno nel parcheggio del cimitero di Capronno».

Hanno colpito molto le immagini dei cartoni della pizza e di altri scarti lasciati ai piedi del cartello che ricordava l’impegno dei bambini delle scuole per la pulizia del parco giochi e delle aree adiacenti in occasione della giornata del Verde pulito. Anche per questo il gruppo guidato dal consigliere Marco Brovelli chiede dunque al comune «di far fronte a questi spiacevoli

Il gruppo guidato dal consigliere Marco Brovelli chiede dunque al comune «di far fronte a questi spiacevoli inconvenienti con l’aiuto della tecnologia. Siccome l’argomento merita un approfondimento, sarà nostra cura attenzionarlo».

Pubblicato il 20 Agosto 2025
