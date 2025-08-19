A Cuveglio scuola e biblioteca rinnovate: lavori conclusi prima del rientro degli studenti
Il Comune ha completato gli interventi di riqualificazione alla mensa scolastica e alla biblioteca finanziati con fondi di bilancio per oltre 85mila euro
Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria alla mensa della scuola primaria e alla biblioteca comunale, due edifici centrali per la vita educativa e culturale della comunità. L’intervento, finanziato interamente con fondi comunali, ha richiesto un investimento di 85.004,88 euro.
Una mensa più sicura e funzionale
Le opere alla mensa scolastica hanno riguardato in particolare la riqualificazione dei servizi igienici e il completo rifacimento della copertura in vetro e metallo, da tempo soggetta a infiltrazioni d’acqua piovana. Gli interventi si sono concentrati anche sul rifacimento dei rivestimenti dei bagni e la successiva tinteggiatura delle pareti, con l’obiettivo di restituire spazi igienici adeguati e decorosi per i bambini.
Biblioteca comunale: attenzione agli spazi culturali
In parallelo, sono stati completati anche i lavori di manutenzione presso la biblioteca comunale, altro luogo simbolico della comunità, frequentato da giovani e adulti. Anche in questo caso, le opere hanno riguardato principalmente interventi edili per migliorare la fruibilità degli ambienti.
Lavori durante l’estate per non creare disagi
«L’impegno dell’Amministrazione è stato prioritario – sottolinea il sindaco Giorgio Piccolo – affinché i lavori venissero conclusi durante la stagione estiva, in modo da garantire la piena funzionalità degli spazi all’avvio del nuovo anno scolastico. Il progetto è frutto di una costante interlocuzione tra Amministrazione e Direzione scolastica, che ha permesso di individuare le reali necessità degli edifici pubblici. Un investimento fatto per il futuro, offrendo ambienti più accoglienti e funzionali per l’apprendimento e la crescita culturale».
