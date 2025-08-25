A Gavirate “Summer is Orange” accende il lungolago con musica e street food

Il Lido di Gavirate si prepara a colorarsi di arancione per la nuova edizione di “Summer is Orange”, la manifestazione estiva organizzata dall’associazione Freerider Sport Events in collaborazione con Pro Loco Gavirate e numerosi partner locali. L’appuntamento è dal 27 al 30 agosto 2025 sul lungolago di Gavirate, con una formula che unisce musica dal vivo, street food e solidarietà, in una cornice suggestiva e attrezzata con oltre 350 posti coperti per garantire lo svolgimento anche in caso di pioggia.

Ogni sera sarà dedicata a un diverso menù, accompagnato da esibizioni musicali che animeranno il Lungolago fino a tarda sera: mercoledì 27 agosto si parte con griglia e arrosticini, seguiti dal live del duo Tank & Mitzi, giovedì 28 agosto protagonisti sono griglia e pulled pork e la musica di Aqsphere, venerdì 29 agosto serata trentina con piatti tipici della regione con Ibattisti + DJ e sabato 30 agosto gran finale con il menù valtellinese e le performance di MC Colo, DJ Kappa e Music&Mor.

Ogni sera, il lungolago si trasformerà in un villaggio del gusto e dell’intrattenimento, con la possibilità di cenare all’aperto e ascoltare buona musica a pochi passi dall’acqua. Il valore aggiunto della manifestazione però sarà la finalità solidale: il ricavato della festa sarà infatti devoluto a sostegno delle attività sportive promosse da Freerider Sport Events, realtà da anni impegnata a favorire l’integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport.

Per maggiori informazioni: www.monosci.it