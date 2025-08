A Gerenzano è vietato giocare a palla in piazza

A Gerenzano, Comune del Saronnese, è in vigore il divieto di gioco con la palla in Piazza A. De Gasperi e Piazza XXV Aprile. La misura, stabilita con l’ordinanza n. 29 del 5 marzo 2025, è stata adottata dal Comune per garantire maggiore sicurezza e tutela delle aree pubbliche.

Perché è stato deciso il divieto

La decisione arriva dopo numerose segnalazioni da parte di residenti e frequentatori delle due piazze, che hanno evidenziato episodi di pericolo e disagio legati al gioco con la palla.

Le aree interessate sono spazi frequentati quotidianamente da famiglie, bambini piccoli e persone anziane e ospitano arredi urbani e zone verdi che necessitano di tutela.

Secondo quanto riportato dall’amministrazione comunale, il gioco con la palla ha già causato danni materiali, anche a veicoli parcheggiati, oltre a generare situazioni rumorose e disordinate in contrasto con la funzione di luogo di socialità e passeggio.

Dove si può giocare

«Il provvedimento non intende limitare il diritto al gioco, ma indirizzarlo verso spazi più adatti», spiega il Comune con un post sul profilo Facebook ufficiale. A Gerenzano sono presenti parchi e aree attrezzate dedicate alle attività sportive e ricreative, utilizzabili liberamente da bambini e ragazzi.

Il Comune invita tutti i cittadini a rispettare il divieto e a collaborare per mantenere le piazze accoglienti, ordinate e sicure per ogni fascia d’età.