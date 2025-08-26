A Luvinate torna la LünàBeerFest al Parco del Sorriso: due sere tra birra, musica e sapori locali

Venerdì 29 e sabato 30 agosto a Luvinate si rinnova l’appuntamento con la LünàBeerFest: stand gastronomici, serate musicali e atmosfera festosa tra le colline del Parco del Sorriso

Birra artigianale, musica dal vivo e cucina locale: sono questi gli ingredienti principali della LünàBeerFest 2025, la festa d’estate che animerà il Parco del Sorriso di Luvinate nelle serate di venerdì 29 e sabato 30 agosto. Organizzata dalla Pro Loco Luvinate in collaborazione con il Comune e il Varese Hockey, la manifestazione promette due serate di divertimento all’insegna della convivialità.

Una festa tra birra e buon cibo

Il cuore dell’evento sarà lo stand gastronomico, che aprirà ogni sera dalle 19.30. In menu, piatti tipici da sagra e una ricca selezione di birre per accompagnare la serata in compagnia. Sarà inoltre presente uno stand curato dalla scuola hockey di Varese, con attività e giochi per i più piccoli.

Programma musicale e danze

Il programma prevede due appuntamenti musicali distinti per stile e atmosfera:

Venerdì 29 agosto, ore 21.00: serata Country Dance con animazione e balli in stile western curati dal gruppo Jack & Mary. Un’occasione per divertirsi e imparare qualche passo a ritmo di musica country.

Sabato 30 agosto, ore 21.30: concerto live della Fuori di Testo Party Band, formazione nota per le sue performance coinvolgenti e piene di energia. Musica dal vivo e tanta voglia di ballare fino a tardi.

Una festa per tutte le età

La LünàBeerFest è pensata per accogliere famiglie, giovani e appassionati della buona birra in un contesto naturale e rilassato. L’ingresso è libero, e l’organizzazione invita tutti a partecipare rispettando l’ambiente del parco e lo spirito della manifestazione.