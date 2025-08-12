A Materia un dibattito sui formaggi a latte crudo e le nuove linee guida ministeriali

A Castronno, nello spazio culturale Materia, lunedì 1 settembre alle ore 21 si terrà un incontro dedicato al mondo dei formaggi a latte crudo, in preparazione a Cheese 2025, la grande manifestazione internazionale organizzata da Slow Food a Bra. L’appuntamento, inserito nel ciclo “Aspettando Cheese 2025”, sarà l’occasione per affrontare il dibattito aperto dalle nuove linee guida ministeriali per il controllo dello STEC (Shiga Toxin-producing Escherichia coli) nei prodotti lattiero-caseari non pastorizzati, pubblicate a luglio 2025 dal Ministero della Salute.

Le nuove norme mirano a prevenire la presenza di Escherichia coli nei formaggi a latte crudo, imponendo procedure di controllo più stringenti. Tuttavia, secondo Slow Food, l’impatto rischia di essere particolarmente gravoso per i piccoli produttori, veri custodi di biodiversità, razze animali autoctone, conoscenze e tradizioni radicate nei territori. “Non parliamo di industria casearia – sottolinea l’associazione – ma di realtà artigianali che già operano in un contesto di controlli serrati e che ora si vedono costrette a sostenere costi e adempimenti difficilmente sostenibili”.

Slow Food segue il tema del latte crudo dal 1997 e con Cheese, sin dalla sua nascita, ha portato l’argomento all’attenzione internazionale, promuovendo un approccio basato sulla qualità, la tracciabilità e la valorizzazione delle filiere locali.