A Materia un dibattito sui formaggi a latte crudo e le nuove linee guida ministeriali
Lunedì 1 settembre alle 21 un incontro “Aspettando Cheese 2025” per approfondire il tema dopo le nuove norme sul controllo dello STEC. Slow Food: “Rischio di penalizzare i piccoli produttori custodi di biodiversità e tradizioni”
A Castronno, nello spazio culturale Materia, lunedì 1 settembre alle ore 21 si terrà un incontro dedicato al mondo dei formaggi a latte crudo, in preparazione a Cheese 2025, la grande manifestazione internazionale organizzata da Slow Food a Bra. L’appuntamento, inserito nel ciclo “Aspettando Cheese 2025”, sarà l’occasione per affrontare il dibattito aperto dalle nuove linee guida ministeriali per il controllo dello STEC (Shiga Toxin-producing Escherichia coli) nei prodotti lattiero-caseari non pastorizzati, pubblicate a luglio 2025 dal Ministero della Salute.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Le nuove norme mirano a prevenire la presenza di Escherichia coli nei formaggi a latte crudo, imponendo procedure di controllo più stringenti. Tuttavia, secondo Slow Food, l’impatto rischia di essere particolarmente gravoso per i piccoli produttori, veri custodi di biodiversità, razze animali autoctone, conoscenze e tradizioni radicate nei territori. “Non parliamo di industria casearia – sottolinea l’associazione – ma di realtà artigianali che già operano in un contesto di controlli serrati e che ora si vedono costrette a sostenere costi e adempimenti difficilmente sostenibili”.
Slow Food segue il tema del latte crudo dal 1997 e con Cheese, sin dalla sua nascita, ha portato l’argomento all’attenzione internazionale, promuovendo un approccio basato sulla qualità, la tracciabilità e la valorizzazione delle filiere locali.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Lina Hepper su La Provincia di Varese studia un gestore unico dei rifiuti: "Una strategia a lungo termine per anticipare il futuro"
Cloe su Quattro eccellenze varesine premiate dai Travelers' Choice 2025 di TripAdvisor
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.