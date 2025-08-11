A Milano Malpensa arriva l’Antonov An-124 Ruslan
Nuova visita per l'insolito aereo da trasporto della compagnia ucraina omonima
Nella giornata di lunedì 11 agosto è atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa l’Antonov An-124-100 Ruslan marche UR-82072 della Antonov Airline.
Lo ha fotografato Gabriele Rangone, che ha inviato una serie di scatti per Malpensanews.
Il velivolo è ripartito in serata per Beirut.
