A Milano Malpensa arriva l’Antonov An-124 Ruslan

Nuova visita per l'insolito aereo da trasporto della compagnia ucraina omonima

Nella giornata di lunedì 11 agosto è atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa l’Antonov An-124-100 Ruslan marche UR-82072 della Antonov Airline.

Lo ha fotografato Gabriele Rangone, che ha inviato una serie di scatti per Malpensanews.

Il velivolo è ripartito in serata per Beirut.

Pubblicato il 11 Agosto 2025
