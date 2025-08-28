“A Samarate il degrado del rattoppare il degrado”
Eliseo Sanfelice, ex amministratore e proprietario dello spazio digitale Bacheca Civica, attacca l'amministrazione sulla cura dello spazio pubblico
«La situazione del degrado a Samarate è peggiorata in quest’anno». Atto di accusa di Eliseo Sanfelice, ex amministratore, oggi animatore digitale della pagina Bacheca Civica Samarate.
«Il Comune e i suoi assessori e i loro fan continuano ad sottolineare i successi, i passi avanti contro il degrado, ma la realtà è completamente diversa. Situazione decisamente peggiorata da più di un anno con loro, ma quello che è aumentato, oltre al degrado degli zozzoni, il degrado nel sistemare o meglio nel rattoppare il rotto, nei tempi lunghi per ripristinare pali, cestini e altro rotti».
Com esempio di quel che non va porta in piazza Italia, cuore un po’ sempre malandato (da anni, va detto) della città: «il pilastro viene abbattuto di media ogni due giorni dalla sua riparazione, nessuno si interroga del perché e trovare la soluzione, se vogliamo chiamiamolo degrado mentale. Come poi veniamo considerarsi noi cittadini con le continue falsità di miglioramenti che in realtà sono dei peggioramenti rispetto al passato, siamo trattati come dei degradati mentali. Il degrado se no affrontato velocemente porta altro degrado», dice citando la celebre “teoria dei vetri rotti”. [lefoto id=1928578[
Sanfelice resta molto critico sull’alleanza “larga” che amministra Samarate. E anzi ha affidato anche ad un intervento-stampa la teoria – un po’ povocatoria – secondo cui «per risolvere il caso Campania e trovare finalmente un successore a Vincenzo De Luca i piddini e i 5 stelle si sono ispirati al nostro comune di Samarate», rispetto all’alleanza Pd-M5S e a presunti elementi di ricatto e familismo che vengono accennati ma non indicati esplicitamente.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
lenny54 su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
Felice su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.