A Singapore oro nei mondiali master di nuoto per Daniela Sabatini da Sesto Calende
La campionessa del mondo aveva già conquistato nelle acque libere una prestigiosa medaglia d'argento.E gli atleti di Team Insubrika conquistano anche due titoli italiani master
Daniela Sabatini, la leonessa del Team Insubrika, il 7 agosto ha dato il risveglio al mondo del nuoto master italiano conquistando una splendida medaglia d’oro negli 800 stile libero nella categoria M55. Dietro la nuotatrice di Sesto Calende le tedesche Claudia Thielemann e Ziegler Ina, a distanza rispettivamente di 3.27 secondi e 19.46 secondi.
La campionessa del mondo aveva già conquistato nelle acque libere una prestigiosa medaglia d’argento, fra acqua calda e non sempre balneabile (aveva già dato problemi agli atleti agonisti in gara poco prima).
Ma non è stato l’unico successo dell’atleta di Sesto Calende che si allena regolarmente nel centro Sportivo Wave. L’8 giugno, nella piscina Faustina di Lodi, ha siglato il record italiano nella 4×200 SL M200 con altre tre atlete master: Piera Cavallaro, Elena Manzato, Gabriella Ghiringhelli. Il tempo da battere era 11:26:30 ed il crono è stato fermato a 10:47:45, un ampio margine che dovrebbe garantire la permanenza del record per un po’ di tempo.
Daniela Sabatini non è stata però l’unica atleta della piscina di Sesto Calende a conquistare risultati di prestigio. Umberto Ramelli, già campione europeo nel 2009 e bronzo mondiale nel 2010 e 2012, diventa a distanza di più di dieci anni Campione italiano nel 50 e 100 rana M45 e ottiene anche la medaglia di bronzo nel 200 rana. Piera Cavallaro, fresca di record italiano, ottiene la medaglia d’argento nelle 3 distanze della rana: 50, 100 e 200.
