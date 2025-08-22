Riapre durante il giorno lo svincolo di Busto Arsizio sull’A8: lavori solo di notte
Da lunedì 25 a giovedì 28 agosto lo svincolo in uscita per chi arriva da Milano sarà chiuso dalle 22 alle 5 per lavori di manutenzione
Riaperto da questa mattina, venerdì 22 agosto, lo svincolo autostradale di BustoArsizio e della Statale della Malpensa sulla carreggiata nord dell’Autolaghi. I lavori di manutenzione, però, proseguiranno dopo il fine settimana ma solo di notte.
L’intervento di manutenzione della pavimentazione, sui giunti di dilatazione del cavalcavia di svincolo/interconnessione, verrà effettuato, da lunedì 25 a giovedì 28 agosto nella fascia oraria 22:00-5:00.
Le alternative per gli automobilisti
Durante le notti di chiusura, chi è diretto a Busto Arsizio avrà diverse alternative:
uscire a Castellanza (km 18+000), percorrere la SP527 Bustese verso Castellanza, proseguire sulla SS33 del Sempione in direzione Gallarate e infine sulla SS336 della Malpensa;
proseguire sulla A8 fino a Gallarate (km 29+900), uscire e rientrare in direzione Milano per poi imboccare l’uscita di Busto Arsizio;
immettersi sulla A36 Pedemontana Lombarda, uscire a Solbiate Olona (km 1+000), rientrare in direzione A8 Milano e uscire a Busto Arsizio.
Nessuna limitazione diurna
Le chiusure saranno esclusivamente notturne: durante il giorno, lo svincolo resterà regolarmente aperto al traffico. Autostrade invita gli automobilisti a programmare con anticipo i propri spostamenti e a prestare attenzione alla segnaletica lungo il percorso.
