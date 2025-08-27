Al via le iscrizioni al corso OIPA per diventare guardia zoofila: attivo anche in provincia di Varese
Il corso è rivolto a cittadini maggiorenni motivati e amanti degli animali, e si terrà in presenza con test intermedi ed esame finale a partire dal 20 ottobre
Dal 1° settembre si aprono ufficialmente le iscrizioni al corso di formazione per diventare guardia eco-zoofila volontaria dell’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), attivo anche per la provincia di Varese oltre che in altre undici province lombarde.
Corsi gratuiti dal 20 ottobre
Le lezioni inizieranno il 20 ottobre, sono gratuite e prevedono due test intermedi e un esame finale in presenza. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 10 ottobre e per partecipare è sufficiente associarsi all’OIPA con una quota libera. Il corso è rivolto a tutte le persone maggiorenni, motivate, serie e amanti degli animali.
Chi è la guardia eco-zoofila
Le guardie zoofile OIPA sono volontari che ricoprono il ruolo di pubblici ufficiali, agenti di polizia amministrativa e, in alcuni casi, di polizia giudiziaria. Come spiega Massimo Pradella, coordinatore nazionale delle guardie eco-zoofile OIPA, «le loro mansioni comprendono la prevenzione e repressione delle infrazioni relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico locale».
La figura della guardia zoofila è prevista da diverse normative nazionali e regionali, tra cui la legge 189/2004 contro il maltrattamento degli animali. La nomina ufficiale come guardia particolare giurata avviene tramite decreto del Prefetto.
Requisiti e come iscriversi
Per accedere al corso è necessario:
essere maggiorenni
possedere almeno la licenza media inferiore
non avere condanne penali né carichi pendenti
Per candidarsi, basta scrivere un’email a direzionecorsilombardia@oipa.org, indicando nome, cognome, numero di telefono e indirizzo mail.
