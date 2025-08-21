Albizzate, riapre l’Ufficio Postale: nuovi spazi e più servizi grazie al progetto Polis
Conclusi i lavori di ristrutturazione: ambienti rinnovati, nuova postazione ribassata, prenotazioni digitali e tanti servizi in più per i cittadini
Riapre venerdì 22 agosto l’Ufficio Postale di Albizzate, in via Cavour 1, dopo un intervento di ristrutturazione che lo rende più moderno e accessibile. I lavori rientrano nell’ambito del progetto nazionale “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, promosso da Poste Italiane con l’obiettivo di rafforzare la presenza dei servizi pubblici nei piccoli comuni.
Un ufficio più moderno e accessibile
Gli interventi hanno riguardato l’ammodernamento della sala al pubblico e della sala consulenza, l’installazione di una nuova postazione ribassata per una maggiore accessibilità e un nuovo sistema di illuminazione. Completamente rinnovati anche gli spazi dedicati alla consulenza.
Inoltre, è stato installato un totem per la prenotazione delle operazioni allo sportello, disponibile anche tramite app, sito web o telefonicamente.
I nuovi servizi della “Casa dei Servizi Digitali”
Grazie al progetto Polis, nell’ufficio di Albizzate si potranno ora richiedere, oltre ai classici servizi postali e finanziari, anche numerosi servizi della Pubblica Amministrazione:
Servizi INPS: cedolino pensione, certificazione unica, modello OBIS M
Servizi anagrafici: quindici certificati disponibili per i cittadini registrati in ANPR
L’iniziativa punta a ridurre le distanze tra cittadino e amministrazione, offrendo uno sportello unico, soprattutto nei comuni sotto i 15mila abitanti.
Un progetto nazionale che valorizza i territori
Con Albizzate salgono a 63 gli uffici rinnovati in provincia di Varese. A livello nazionale, i lavori di trasformazione coinvolgeranno complessivamente 7000 sedi entro il 2026. Un percorso avviato dopo l’autorizzazione della Commissione Europea nell’ottobre 2022 e che finora ha interessato oltre 4930 uffici.
Poste Italiane sottolinea così il proprio impegno per il rilancio dei piccoli centri, confermando la propria presenza capillare anche in contesti periferici, «in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori».
L’ufficio postale di Albizzate sarà aperto con i consueti orari:
da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35
il sabato dalle 8.20 alle 12.35
